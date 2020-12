Barça : Après Eibar, un nouveau coup dur en vue pour Koeman

Publié le 30 décembre 2020 à 03:00

Le FC Barcelone a été accroché mardi à domicile par Eibar (1-1). Outre cette contreperformance, le Barça a également perdu Philippe Coutinho sur blessure. Le milieu brésilien a été touché au genou.

Le Barça termine 2020 sur un nul

L’année 2020 est décidemment à oublier pour les fans du FC Barcelone. Après une saison blanche, le Barça est à la peine pour l’exercice 2020-2021. Pour sa dernière de l’année, les Blaugranas n’ont pas pu faire mieux qu’un nul (1-1) contre Eibar au Camp Nou. Suite à cette nouvelle contreperformance, les hommes de Ronald Koeman terminent l’année à la 6e place de Liga. Le club catalan accuse un retard de 7 points sur l’Altético Madrid, le leader du championnat. Après le nul contre Eibar, le technicien batave, privé de Lionel Messi (blessé), a exprimé une certaine frustration. « On ne peut jamais dire que le Barça joue mieux sans Messi, c’est un joueur qui fait la différence […] Le résultat est injuste, car nous avons eu des occasions et selon moi, nous avons bien joué », a glissé le Néerlandais en conférence de presse.

Philippe Coutinho out quatre mois ?

Durant la rencontre, le FC Barcelone a également enregistré une autre mauvaise nouvelle. Philippe Coutinho a dû laisser sa place suite à une blessure. Le milieu brésilien serait touché au ménisque externe de son genou gauche. Le milieu de 28 ans doit passer des examens complémentaires ce mercredi. Lesquels permettront de déterminer la nature exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité. Pour le journal madrilène AS, le Brésilien sera sur le flanc pour les quatre prochains mois. Une longue absence de Coutinho constituerait un nouveau coup dur pour les Blaugranas. Ceux-ci ne reverront pas Gérard Piqué et Ansu Fati avant plusieurs mois.













Par Ange A.