L’OM vise sa première victoire en Europa League ce jeudi soir face à Brighton. Découvrez la composition de Gennaro Gattuso pour ce choc.

OM-Brighton : Gennaro Gattuso fait confiance à son onze de base

C’est un nouveau défi européen pour l’Olympique de Marseille. 15 jours après son match nul sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam (3-3), l’OM accueille ce jeudi soir Brighton au stade Vélodrome pour le compte de la 2e journée de l'Europa League. Ce duel est l’occasion idéale pour les hommes de Gennaro Gattuso de relever la tête et mettre fin à une série de cinq matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues (3 nuls et 2 défaites).

Mais cette mission s’annonce très difficile pour l’OM, car Brighton reste une équipe solide et très athlétique en dépit ses récentes contre-performances. En effet, après un excellent début de saison, avec quatre victoires lors des cinq premières journées de Premier League, les coéquipiers d’Ansu Fati ont été battus à domicile par l’AEK Athènes (2-3) avant d’être éliminés par Chelsea (1-0) en League Cup et puis de sombrer, le week-end dernier, face à Aston Villa (6-1).

L’OM voit donc dans cette mauvaise passe des Seagulls une opportunité de s’imposer face à un redoutable adversaire. Et pour cette rencontre européenne, Gennaro Gattuso devrait aligner une équipe assez similaire à celle qui a affronté l'AS Monaco le week-end dernier en championnat. Ainsi, l’équipe phocéenne devrait se présenter dans un schéma tactique en 4-3-3 avec peu de changements dans son onze de départ.

Joaquin Correa encore titulaire, Renan Lodi de retour en défense

Devant, les trois attaquants, Iliman Ndiaye, Joaquin Correa et Pierre-Emerick Aubameyang devraient tenir leur poste. Le milieu de terrain de l’OM sera a priori composé du capitaine Valentin Rongier, Jonathan Veretout et Azzedine Ounahi. L’OM enregistre tout de même un important retour en défense.

Victime de douleurs musculaires, Renan Lodi avait manqué le déplacement à Monaco. Il va mieux et devrait être aligné dans le couloir gauche de la défense au détriment de Michael Murillo. Le couloir droit sera logiquement occupé par Jonathan Clauss. Tandis que Chancel Mbemba et Samuel Gigot occuperont l’axe de la défense devant le gardien de but Pau Lopez.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : Lopez

Défenseurs : Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi

Milieux de terrain : Ounahi, Rongier, Veretout

Attaquants : Ndiaye, Aubameyang, Correa.