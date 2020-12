ASSE Mercato : Zamalek se retourne pour Mostafa Mohamed !

Publié le 31 décembre 2020 à 10:00

La proposition de l'ASSE au Zamalek SC pour Mostafa Mohamedn’a toujours pas de suite officielle. Le club égyptien prend son temps avant de se décider. Ashraf Qassem a d’ailleurs dévoilé la nouvelle stratégie du club pour la vente de l’attaquant, qui n’est pas favorable à l’AS Saint-Étienne.

ASSE : Zamalek retient Mohamed jusqu'aux JO 2021 ?

L'ASSE attend toujours la réponse du Zamalek SC pour Mostafa Mohamed. Le club ligérien a fait une offre pour recruter l’avant-centre de 23 ans cet hiver. Estimant la proposition de l’AS Saint-Étienne insuffisante, le club du Caire joue la montre, afin de tenter de faire monter les enchères. Outre les Verts, le FC Nantes et le SC Braga sont également intéressés par le profil de l’international égyptien. Pour ce faire, Ashraf Qassem, directeur sportif du Zamalek, a ouvertement demandé à Mostafa Mohamed de remettre à plus tard son désir de rejoindre l’Europe. La Direction du club cairote souhaite en effet que le joueur courtisé par l'ASSE soit transféré après les Jeux Olympiques de Tokyo 2021, plus précisément lors du mercato estival prochain. Selon les arguments d'Ashraf Qassem publiés sur le site du club égyptien, le jeune attaquant pourrait avoir plus de prétendants et de gros calibres, et éventuellement des offres plus alléchantes après la campagne de Tokyo.

Zamalek finalement convaincu ?

Les ''Zamalkawy'' estiment qu'il « n'est pas logique de renoncer au buteur en janvier, sans avoir trouvé son remplaçant, d'autant plus que Zamalek a besoin de trois attaquants à son poste ». Dans ses explications, le DS du Zamalek assure que « la compensation financière n'est pas la principale raison pour refuser le professionnalisme de Mostafa Mohamed, mais le besoin sportif ». Pour finir, Ashraf Qassem a souligné que le Zamalek est conscient du rêve du joueur de démarrer une carrière professionnelle en Europe, mais « il y a une responsabilité partagée ». De ce fait, Mostafa Mohamed « doit prendre en compte l'intérêt du club ». L'ASSE saurait désormais à quoi s'en tenir dans le dossier Mostafa Mohamed. Pourtant, face à l'insistance du joueur, les Egyptiens seraient sur le point de céder. Selon Al Gomhuria, Mohamed devrait bien rejoindre l'ASSE cet hiver et les représentants stéphanois seraient sur place pour finaliser l'opération.













Par ALEXIS