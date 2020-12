ASSE Mercato : Offre concrète pour un renfort hivernal

Publié le 15 décembre 2020 à 13:55

L'ASSE espère le retour de William Saliba sollicité auprès d’Arsenal pour cet hiver. Parallèlement, le club ligérien cherche un défenseur central pour se renforcer. Une piste des Verts mènerait vers un ancien joueur du LOSC.

Une piste si Saliba ne vient pas

William Saliba va-t-il revenir à l'ASSE en janvier ou non ? La Direction des Verts n’a toujours pas la réponse officielle d’Arsenal. Entre-temps, le besoin de se renforcer en défense centrale se fait pressant. L’AS Saint-Étienne est dans le dur en Ligue 1 où elle n’a pas gagné un seul de ses 11 derniers matchs. L’équipe de Claude Puel est sur une série de sept défaites consécutives et quatre matchs nuls. Elle a concédé 20 buts en 13 matchs disputés.

N’ayant pas la certitude de se faire prêter les services de William Saliba, l'ASSE explore d’autres pistes. Et l’une d'entre elles conduit vers Edgar Ié. Après avoir été supervisé par la cellule de recrutement des Stéphanois, l’ancien défenseur de LOSC et du FC Nantes a fait l’objet d’une offre des Verts, d’après le média turc, Asist Analiz. Cette source évoque une proposition d’un montant d’un million d’euros. Offre jugée insuffisante et repoussée par Trabzonspor, club du défenseur international portugais.

L'ASSE sur l'ancien du LOSC

Formé au Sporting Club Portugal et passé par la réserve du FC Barcelone et de Villarreal, Edgar Ié (26 ans) est un ancien arrière du LOSC (2017-2019). Il a rejoint librement Trabzonspor en août 2019 au terme de son contrat dans le Nord. Cependant, le club turc l’avait prêté à Feyenoord dans la foulée de son transfert, pour l’exercice 2019-2020. Revenu à Trabzonspor, il est désormais un crack de l’équipe dirigée par Eddie Newton. Cette saison, le joueur d’origine bissau-guinéenne a joué 12 matchs de Süper Lig (championnat de l’élite en Turquie) et il a été titulaire 11 fois. D’après le site spécialisé Transfermarkt, sa cote sur le marché est de 2,1 M€. Edgar Ié est sous contrat avec Trabzonspor jusqu’en juin 2022.













Par ALEXIS