PSG : Neymar irresponsable, le Brésil tire à boulets rouges

Publié le 31 décembre 2020 à 09:30

La pas si petite fête du Nouvel An de Neymar ne passe pas, mais alors pas du tout au Brésil. La star du PSG doit accueillir 150 convives dans une résidence ultra-sécurisée de Portobello et, en pleine période de crise sanitaire et après près de 200 000 morts du Covid-19 au Brésil, cette fiesta reste en travers de la gorge de beaucoup de Brésiliens.

"Irresponsable", Neymar pointé du doigt

Voilà le Brésil rassuré : il n'y aura pas 500 convives à la fête de Neymar, pour le passage de la nouvelle année, mais seulement 150. Ouf ! D'ailleurs, ne l'appelez pas "fête de Neymar". L'entourage du joueur a assuré qu'il passerait la soirée en famille, tandis que la société organisatrice de l'événement a promis "le respect des normes sanitaires déterminées par les organismes publics", le tout en ne citant jamais le nom de Neymar. Pourtant, le chroniqueur d'O Globo, Ancelmo Gois, a révélé que le Parisien a fait construire sur sa propriété "une boite de nuit, avec protection acoustique". Le ministère public et la municipalité de Mangaratiba, où se tient la soirée, ne peuvent l'interdire, comme l'écrit L'Equipe. "Elle se déroule dans la sphère privée. On ne peut qu'espérer le respect des protocoles de prévention au Covid, comme le port du masque, l'utilisation fréquente de gel"...

La star du PSG prend cher au Brésil

Pas de quoi calmer la polémique autour du joueur du PSG, très critiqué au Brésil. "Neymar est tout petit face aux choses importantes", déclare à L'Equipe Casagrande, ancien attaquant du Corinthians devenu consultant. "Neymar est le reflet de notre Brésil, des Brésiliens et notamment de celui qui nous commande", écrit de son côté le journaliste Felipe Andreoli, du Globo Esporte, en faisant référence au controversé président Jair Bolsonaro. Juca Kfouri, célère éditorialiste d'UOL, assène le coup final : "Sa fête montre que Neymar est irresponsable socialement." La cote de popularité du capitaine de la Seleçao risque de continuer de baisser au Brésil. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de milliers d'occurrence à la fête du n°10 ont été constatées, dont 91% de commentaires négatifs, révèle le quotidien sportif français. Il est vrai que dans le contexte actuel, Neymar semble encore une fois complètement déconnecté de la réalité. Pas sûr qu'au PSG, cette fiesta ne plaise beaucoup non plus, qui plus est pour un joueur, aux dernières nouvelles, toujours blessé.













Par Matthieu