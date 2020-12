ASSE Mercato : Un super coup qui arrive trop tard pour Sainté

Publié le 31 décembre 2020 à 11:30

C'est un rebondissement surprise dans un dossier chaud du mercato de l'ASSE ! À la recherche d'un attaquant, les Stéphanois semblent avoir définitivement jeté leur dévolu sur le buteur égyptien du Zamalek, Mostafa Mohamed. Mais un autre attaquant pisté prioritairement aurait finalement révélé son intérêt pour les Verts. Trop tard ?

L'ASSE sur le point de conclure le dossier Mohamed

Alors que les discussions semblaient s'enliser avec Zamalek, l'ASSEserait à deux doigts de boucler le transfert de Mostafa Mohamed. L'attaquant de 23 ans, dont le club demandait 5 millions d'euros, devrait rejoindre le Forez dans les jours à venir, selon les informations d'Al Gomhuria. Les représentants stéphanois seraient actuellement au Caire pour finaliser l'opération, alors que le directeur sportif du club égyptien avait jeté un coup de froid sur le dossier en déclarant vouloir conserver Mostafa Mohamed jusqu'aux JO de Tokyo, cet été. Mais la volonté du joueur de rejoindre l'ASSE a été plus forte que tout et aurait fini de convaincre les dirigeants cairotes, qui ne souhaitaient pas entrer dans un long bras de fer avec leur buteur. Grâce à un pourcentage à la revente évalué à 20%, l'AS Saint-Etienne aurait, de son côté, donné les assurances nécessaires à Zamalek pour s'offrir Mostafa Mohamed.

Un grain de sable dans le mercato de l'ASSE

Mostafa Mohamed était loin d'être la première cible des Verts dans le secteur offensif. Voilà en effet plusieurs semaines que l'ASSE cherche à renforcer son secteur offensif. Les dirigeants stéphanois avaient, dans un tout premier temps, mis en tête de liste Islam Slimani, en disgrâce à Leicester City. L'Algérien de 32 ans, en manque de temps de jeu en Premier League, pensait sérieusement à un prêt pour relancer sa saison. L'OL s'était aussi mis sur les rangs, tout comme l'OM qui a refusé par l'intermédiaire de son entraîneur André Villas-Boas. Les Verts semblaient loin du compte mais, selon Le Progrès, Islam Slimani aurait finalement changé d'avis et serait très intéressé par le projet. Coup de pouce, l'attaquant passé par l'AS Monaco en prêt, pourrait résilier son contrat à Leicester et être donc libre dès cet hiver. L'ASSE devra cependant faire un effort financier pour offrir un contrat à la hauteur des attentes du joueurs. Mais le club devrait surtout opposer une fin de non recevoir à Slimani, après avoir trouvé son attaquant en la personne de Mostafa Mohamed.













Par Matthieu