PSG Mercato : Un des sages de Tuchel émet un commentaire

Publié le 31 décembre 2020 à 14:00

La rupture du contrat de Thomas Tuchel au PSG a été officialisée le mardi 29 décembre. Quelques jours plus tôt, les médias avaient annoncé son licenciement. Suite à la confirmation du club de la capitale, Keylor Navas a rendu hommage au technicien allemand, dans un message sur Instagram.

PSG : Navas remercie Tuchel et lui souhaite bon vent

C’est désormais officiel depuis mardi, Thomas Tuchel n’est plus l’entraîneur du PSG. Il a été viré suite à des divergences de vues avec la Direction du club de la capitale. Il sera remplacé par l’Argentin Maurico Pochettino (48 ans), sauf revirement de dernières minutes. Dans son communiqué officiel, le Paris Saint-Germain a indiqué que le club « a pris la décision de mettre un terme au contrat de Thomas Tuchel après une analyse approfondie de sa situation sportive ». Suite à l’annonce des Parisiens, Keylor Navas a adressé un message empreint d’émotions à son ex-coach. « Merci pour tout, mister (monsieur). Et bonne chance pour la suite. Que Dieu vous bénisse », a écrit le gardien de but du PSG, avec en illustration, une photo de lui et Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel faisait entièrement confiance à Keylor Navas

Thomas Tuchel avait succédé à Unay Emery en mai 2018. C’est donc sous sa direction que Keylor Navas a été recruté au Real Madrid (à 15 M€), le 2 septembre 2019 pour prendre la place laissée libre par Gianluigi Buffon, retourné à la Juventus. Il avait fait le chemin inerte avec Alphonse Areola prêté au club madrilène dans le même temps. Sous les ordres du coach de 47 ans, le portier costaricien a disputé 53 matchs toutes compétitions confondues, pour 38 buts encaissés et 29 clean sheet (matchs sans buts concédés). Après avoir poussé Alphonse Areola (27 ans) vers Fulham FC, l'été dernier, Keylor Navs (34 ans) est le N°1 dans les perches du PSG devant l'Espagnol Sergio Rico (27 ans).













Par ALEXIS