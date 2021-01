FC Nantes : Sortie incendiaire des supporters contre Kita

Publié le 02 janvier 2021 à 01:00

Les supporters du FC Nantes restent mobilisés contre Waldemar Kita. Les fans du FCN se sont encore massés devant La Beaujoire pour manifester contre le président nantais.

Nouvelle fronde des supporters contre Waldemar Kita

Ces derniers mois, les supporters du FC Nantes ont accentué la pression contre Waldemar Kita. Les fans du FCN appellent au départ du patron des Canaris. Les supporters dénoncent la gestion de leur club par l’entrepreneur franco-polonais. Ils ne loupent pas une occasion pour protester contre le dirigeant nantais. Comme le rapporte RMC Sport, ces supporters se sont encore réunis pour mener une action contre le président du FCN. Une fois de plus, ils ont appelé au départ de celui qui préside aux destinées de leur club depuis 2007. Ces fans estiment que l’homme d’affaires est le véritable problème de Nantes et non les coaches qui se sont succédés sur le banc. Ils l’ont fait savoir sur une banderole déployée aux abords de La Beaujoire.

Le point de non-retour avec les supporters ?

« Le problème c’est pas Der Zak, Baup, Rohr, Furlan, Gentili, Anziani, Chauvin, Girard, Conceicao, Ranieri, Cardoso, Halilhodzic, Gourcuff, Domenech... Le problème, c’est la famille Kita », était-il inscrit selon la source. Depuis plusieurs mois déjà, les manifestations des supporters nantais sont régulières contre le président du FC Nantes. Toutes les décisions du patron nantais sont systématiquement remises en question par ces fans. La récente nomination de Raymond Domenech est d’ailleurs reprouvée par ceux-ci. Ils l’ont fait savoir mercredi lors de la première séance d’entraînement du nouveau coach de Nantes. À se demander pendant combien de temps le bras de fer entre la direction du FCN et les supporters va se poursuivre.













Par Ange A.