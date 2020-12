FC Nantes Mercato : La surprise de Kita se confirme au FCN

Publié le 24 décembre 2020 à 17:00

Le FC Nantes s'est fait volé la vedette par le limogeage de Thomas Tuchel du PSG, éjecté après la victoire parisienne contre le RC Strasbourg (4-0) au Parc des Princes. Mais l'information de ces derniers jours tend à se confirmer d'heure en heure : le nouvel entraîneur de Canaris sera bien Raymond Domenech, qui devrait être intronisé ce week-end.

FC Nantes : Domenech arrive, la Ligue 1 surprise

La Ligue 1 a été prise par surprise par l'annonce officieuse de l'arrivée de Raymond Domenech sur le banc du FC Nantes, 27 ans après avoir dirigé son dernier club. Frédéric Antonetti s'est réjoui de ce retour après le match entre le Stade Rennais et le FC Metz (1-0). "J'aime beaucoup Raymond Domenech donc je vais lui souhaiter bonne chance ! Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais j'aime bien. Ça va mettre un peu de piment (rires) ! Il est très compétent, au niveau football, on l'oublie souvent", a déclaré le coach des Messins en conférence de presse. De son côté, Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angers SCO, a aussi livré son sentiment : "Je crois que lorsque l’on est dans la situation de Nantes, on tente le tout pour le tout, pour essayer de secouer le cocotier. Il semblerait que le choix de Raymond Domenech soit fait dans ce sens." Le coach angevin a également souligné l'expérience de l'ancien sélectionneur des Bleus, qui n'a jamais quitté le milieu.

Une officialisation ce week-end ?

Selon les dernières informations de Ouest-France, Raymond Domenech devrait bien s'engager avec le FC Nantes. Le quotidien régional explique que les "deux parties ont trouvé un accord pour un contrat de six mois". En fonction des résultats, une réévaluation sera faite à l'issue de la saison. Cependant, alors que le journal du Grand Ouest pensait savoir mercredi que le Guingampais Frédéric Bompart rejoindrait Domenech en qualité d'adjoint, il explique ce jeudi que l'ancien coach de l'OL devrait finalement arriver seul. Enfin, l'officialisation de la nomination de Raymond Domenech devrait intervenir ce week-end. Alors que le FC Nantes est 16e de Ligue 1, la levée de bouclier des supporters commencent déjà. Une banderole a été déployée à La Jonelière, le centre d'entraînement du FCN : "13 ans de néant pour terminer par Domenech. Le Kita Circus entame son dernier tour de piste..." Ambiance. Et pour son premier match à la tête des Jaune et Vert, Domenech et les siens accueilleront... le Stade Rennais. Un baptême du feu qui s'annonce tonitruant.













Par Matthieu