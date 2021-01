PSG Mercato : Officialisation imminente de Pochettino ?

Publié le 02 janvier 2021 à 08:00

Présenté comme le successeur de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino devrait prendre ses fonctions dans les prochaines heures. Une annonce du Paris Saint-Germain serait imminente.

PSG : Mauricio Pochettino nommé ce samedi ?

Le Paris Saint-Germain est sans entraîneur depuis le limogeage de Thomas Tuchel. Le technicien allemand a été remercié malgré le carton du PSG contre le RC Strasbourg (4-0). Il lui restait encore six mois de contrat avec le club de la capitale. Mais ses relations tendues avec Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, ont conduit à son éviction et au départ de son staff. Tuchel parti, son successeur reste toujours attendu à Paris. Présenté comme le favori à la succession de l’Allemand, Mauricio Pochettino pourrait être intronisé dans les prochaines heures. Le Parisien indique en effet que la nomination du technicien argentin pourrait survenir ce samedi.

La raison du retard de sa signature à Paris

Le journal francilien indique que Mauricio Pochettino ne compte pas faire un tour au Camp des Loges avant sa nomination. « Il n’est même pas certain que l’Argentin passe par là avant l’officialisation de son contrat, qui devrait enfin intervenir ce samedi », note la source. Selon le média, la plupart des salariés du Paris Saint-Germain terminent leurs congés hivernaux. Raison pour laquelle l’officialisation de l’Argentin traîne. « La plupart des salariés du club terminent leurs congés hivernaux, et il est possible que les formalités relatives à la signature du contrat soient réalisées à distance ou dans un autre lieu tenu secret », souligne le journal. Celui-ci indique d’ailleurs que le remplaçant de Thomas Tuchel pourrait diriger sa première séance dès dimanche, jour du retour des Parisiens à l’entraînement.













Par Ange A.