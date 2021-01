PSG Transfert : Mbappé et Neymar, l'état des négociations !

Publié le 02 janvier 2021 à 18:07

Au PSG, la prolongation des contrats de Kylian Mbappé et Neymar est la priorité de Leonardo. Le premier est harcelé par le Real Madrid et le deuxième est dans la pensée de potentiels prochains dirigeants du FC Barcelone. L’Équipe fait un nouveau point sur les dossiers des deux stars du Paris Saint-Germain.

PSG transfert : Les prétendants de Mbappé usent le Paris Saint-Germain

La Direction du PSG a confirmé des négociations en cours pour la prolongation des contrats de Kylian Mbappé et Neymar, lesquels expirent en juin 2022. Néanmoins, Leonardo n’a pas livré plus de détails sur les discussions. Une chose est certaine, l’attaquant français et le meneur de jeu brésilien sont favorables à la poursuite de leur carrière au Paris Saint-Germain. En revanche, le club de la capitale a du mal à traduire ces voeux en réalité. Les négociations pourraient être longues au regard des exigences des deux stars, mais aussi le poids de leurs courtisans.

Le quotidien sportif, dans son nouveau point sur la situation des deux joueurs de classe mondiale, confirme évidemment des difficultés.

« Depuis plusieurs mois, Leonardo, le directeur sportif parisien, essaie de convaincre l’entourage de Kylian Mbappé que l’avenir du foot européen se situe à Paris. Seulement, pour l’heure, le dirigeant brésilien peine à se montrer persuasif », a-t-il indiqué. D’après la même source, le patron du foot au Paris Saint-Germain « mesure aussi un peu plus la concurrence du Real Madrid et de Liverpool, deux clubs qui désirent Mbappé depuis de longues années et qui disposent de quelques avantages non négligeables ».

PSG Mercato : Neymar veut prolonger, mais...

Concernant Neymar, il a déclaré récemment son désir de rester au Paris SG. Se disant « très heureux à Paris , il avait invité son ami Lionel Messi à l'y rejoindre. La source assure que le Brésilien « veut prolonger son contrat », car il « a conscience que peu de clubs, aujourd'hui, seront en mesure de lui offrir ce qu'il perçoit à Paris (3,06 M€ bruts mensuel) ». Toutefois, le média croit savoir que « les discussions n'ont pas encore été entamées pour Neymar, la faute à la Covid-19 pour partie ».













