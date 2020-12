PSG Mercato : Leonardo distribue les bons de sortie de l'hiver

Publié le 21 décembre 2020 à 17:00

À l'approche de l'ouverture du mercato hivernal, le PSG n'a toujours récupéré sa place de leader de Ligue 1 après son nul (0-0) sur la pelouse du LOSC. Pour les Parisiens, les semaines à venir vont être cruciales sur le marché des transferts alors que plusieurs joueurs sont invités par la direction à quitter le club cet hiver.

Mercato PSG : Nasser al-Khelaïfi intervient

Le PSG a accusé de lourdes pertes lors de la saison 2019-2020. Une centaine de millions d'euros, selon L'Equipe. Somme à laquelle va s'ajouter les déficits de la saison en cours dont une partie au moins se déroule à huis clos. Près de 300 millions de pertes sont attendus sur ces deux saisons, et le Paris SG va devoir irrémédiablement dégraisser et enregistrer des ventes au mercato hivernal. C'est en tout cas la volonté du président Nasser al-Khelaïfi qui souhaite au moins deux départs rentables au mercato hivernal. Avec peut-être, dans un coin de la tête, l'idée de préparer l'arrivée de Lionel Messi l'été prochain. Pour cela, le PSG doit se séparer de joueurs non essentiels possédant une certaine valeur marchande et doit tenter de récupérer quelques bénéfices des joueurs en fin de contrat avant de les voir partir gratuitement au mercato estival.

Des joueurs invités à quitter le PSG

C'est notamment le cas de Julian Draxler. Le milieu offensif allemand n'a plus que six mois de contrat sous les couleurs parisiennes. Et selon le média d'outre-Rhin Bild, le joueur de 27 ans fait partie de ceux que le PSG a invité à quitter le club cet hiver. Une bonne proposition et Leonardo laissera filer l'ancien joueur de Wolfsburg et de Schalke 04, qui doit trouver du temps de jeu avant l'Euro 2021. Et Paris ne sera pas gourmand pour le joueur qui peine à retrouver la forme physique, souvent embêter par des blessures. Mais Draxler possède un solide contrat à Paris qui pourrait le pousser à jouer la montre jusqu'à la fin de la saison. L'autre départ potentiel au mercato hivernal, c'est celui de Leandro Paredes. L'Argentin a une valeur marchande plus intéressante que son coéquipier allemand et le PSG pourrait en tirer en 20 et 30 millions d'euros. Enfin, il ne faut pas oublier les cas Keylor Navas, toujours inquiet vis-à-vis de la possible arrivée d'un jeune gardien au PSG. Et celui d'Angel Di Maria, en difficulté à Paris et dont le contrat prend fin, lui aussi, à l'issue de la saison.













Par Matthieu