PSG Mercato : Déjà deux mauvaises nouvelles pour Pochettino

Publié le 03 janvier 2021 à 08:30

Le Paris Saint-Germain a officialisé la signature de Mauricio Pochettino samedi. Tout juste intronisé, le technicien argentin devrait revoir ses plans pour le mercato au PSG.

Un objectif clair pour Mauricio Pochettino à Paris

Samedi, l’annonce tant attendue est tombée pour les fans du Paris Saint-Germain. Le PSG a confirmé la nomination de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur. Le nouvel entraîneur de Paris s’est engagé pour un an et demi, soit jusqu’en juin 2022. Il s’est fixé un objectif bien précis avec le club de la capitale. « Cette équipe a un potentiel fantastique et je vais tout faire avec mon staff pour optimiser les résultats du Paris Saint-Germain dans toutes les compétitions. Nous ferons aussi le maximum pour donner à notre équipe cette identité de jeu combative et offensive qu’ont toujours aimée les supporters parisiens », a confié l’Argentin lors de sa présentation.

Tottenham ferme pour Alli et Lloris

De retour à Paris, Mauricio Pochettino voudrait ramener quelques anciens poulains avec lui. Ces dernières heures les noms de Dele Alli et Hugo Lloris ont été associés au Paris Saint-Germain. Seulement, Tottenham n’entend pas faire de cadeau à son ancien entraîneur comme le souligne le Daily Mail. Si le média anglais reconnaît que le milieu de terrain est intéressé par un nouveau challenge, il assure en revanche que les Spurs ne comptent pas le laisser filer cet hiver. « L’international anglais est une cible de longue de date du PSG, qui a vu 3 offres de prêt être repoussées l’été dernier. Les Spurs restent fermes, le joueur de 24 ans ne partira pas. Ils ont la même la position pour Lloris », peut-on lire dans les colonnes du journal.

Quid de la piste Eriksen ?

Ancien poulain de Mauricio Pochettino à Tottenham, Christian Eriksen voit également son nom circuler du côté de la capitale. Contrairement aux Spurs, l’Inter Milan est disposée à lâcher le milieu danois. Celui-ci figure d’ailleurs sur la liste des transferts du club lombard. Dans ce dossier, le PSG devra se frotter à la concurrence du FC Valence. Selon La Gazzetta dello Sport, le club espagnol souhaite enrôler le meneur de jeu dans le cadre d’un prêt.













Par Ange A.