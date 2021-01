PSG Mercato : Une menace espagnole dans le dossier Eriksen

Publié le 03 janvier 2021 à 05:30

Sauf énorme surprise, Christian Eriksen défendra d’autres couleurs dès le mercato d’hiver. Sur le départ à l’Inter Milan, le milieu Danois (déjà sur les tablettes du PSG) pourrait rejoindre l’Espagne.

Christian Eriksen condamné à un départ

Recruté en janvier 2020 par l’Inter Milan, l’aventure italienne touche à sa fin pour Christian Eriksen. Comme l’avait annoncé Beppe Marrotta, le milieu danois dispose d’un bon de sortie cet hiver. La direction du club lombard n’est pas satisfaite des performances de l’ancien de Tottenham. Depuis son arrivée à Milan, le milieu de 28 ans a disputé 38 matchs pour 4 buts et 3 passes décisives. Un bilan loin de satisfaire la direction des Nerrazzurri. Laquelle entend donc se séparer du Danois cet hiver comme cela a déjà été le cas avec Radja Nainggolan. L’ancien de l’Ajax Amsterdam avait été recruté contre 27 millions d’euros en provenance de Tottenham. Il s’était engagé jusqu’en 2024 avec le club italien.

Un club à l’affût pour l’indésirable de Conte

Prétendant de longue date de Christian Eriksen, le PSG est notamment attendu dans ce dossier. Une offre parisienne est d’autant plus attendue que le club de la capitale a installé Mauricio Pochettino comme entraîneur. Le technicien argentin a dirigé le milieu danois pendant 5 ans (2014-2019). Des retrouvailles entre les deux hommes à Paris sont régulièrement évoquées par la presse. Sauf qu’un club espagnol pourrait empêcher ces retrouvailles. La Gazzetta dello Sport révèle en effet que le FC Valence s’intéresse également au milieu de terrain. La publication italienne révèle que le club Che voudrait le recruter dans le cadre d’un prêt. Seulement, il n’est pas certain que cette formule fasse les affaires de l’Inter Milan qui souhaite se débarrasser de l’un des plus gros salaires de son effectif. Les revenus hebdomadaires du Danois à Milan sont estimés à 380 000 euros.













Par Ange A.