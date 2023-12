Gianluigi Donnarumma multiplie les bourdes et le PSG a pensé à recruter à son poste. La piste Hugo Lloris, en fin de contrat à Tottenham, a été évoquée.

Mercato PSG : Le Paris SG intéressé par Hugo Lloris ?

Après la grave blessure de Sergio Rico et l’incertitude avec Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain a effectivement tenté un gros coup au poste de gardien de but lors du mercato estival passé. Ce lundi, le quotidien madrilène Marca confirme que les services de Luis Campos ont contacté Hugo Lloris, qui souhaitait quitter les rangs de Tottenham après plus d’une décennie de bons et loyaux services.

Annoncé dans les plans de l’Arabie saoudite et du Qatar, l’ancien portier de l’Olympique Lyonnais envisageait aussi un retour en Ligue 1. Mais le média espagnol indique que le Champion du monde 22018 ne devrait finalement pas rejoindre l’effectif de Luis Enrique. En effet, après avoir envisagé l’option Hugo Lloris durant un moment, Luis Campos et Luis Enrique ont changé d’avis sur le profil du nouveau gardien de but. Finalement, le choix d’un portier plus jeune a été arrêté et le PSG est allé chercher l’oiseau rare du côté de la Catalogne.

Arnau Tenas préféré à Hugo Lloris

À la recherche d’un nouveau gardien de but pour compenser la grave blessure de Sergio Rico, le Paris Saint-Germain a finalement recruté Arnau Tebas. Arrivé librement en provenance du FC Barcelone, l’international espagnol de 22 ans a paraphé un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2026. Le Paris SG a fait le choix de miser sur la jeunesse et l’enfant de Vic a été l’heureux élu. Et après son premier match sous les couleurs Rouge et Bleu ce weekend contre Le Havre, Arnau Tenas ne laisse personne indifférent sur son énorme potentiel et son grand talent. Un choix gagnant pour le Champion de France en titre.