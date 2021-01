ASSE Mercato : Revirement inattendu dans le dossier Mohamed

Publié le 04 janvier 2021 à 06:30

Recruter un attaquant est l’une des priorités de l’AS Saint-Étienne au mercato d’hiver. L’ ASSE a notamment coché le nom de Mostafa Mohamed. Alors que tout semblait sourire aux Verts, le Zamalek pourrait faire capoter le deal cet hiver.

Le Zamalek parti pour froisser l’ ASSE pour Mohamed

Avec 18 buts inscrits, l’AS Saint-Étienne dispose de l’une des plus faibles attaques de Ligue 1. Raison pour laquelle la direction du club forezien entend renforcer l’effectif de Claude Puel cet hiver. Un nouvel attaquant est en effet attendu chez les Verts en janvier. Depuis quelques jours, le nom de Mostafa Mohamed est associé à l’ ASSE. Âgé de 23 ans, ce polyvalent attaquant évolue du côté du Zamalek en Égypte. Comme l’a confirmé un dirigeant du club égyptien, le club ligérien a déjà adressé une offre pour Mohamed. « Nous avons reçu une offre du club français de Saint-Étienne, d’une valeur de 4 millions d’euros », a déclaré Issam Salem, le porte-parole du club à Skynews Arabia. Seulement, cette offre s’avère insuffisante comme l’a indiqué l’officiel.

Le vrai prix de Mohamed dévoilé

Pour Issam Salem, le Zamalek attend plus pour lâcher son international Espoirs. « Nous l’avons refusé [l’offe de Sainté, ndlr] parce que nous avons besoin du joueur dans cette période et parce que nous voulons une somme supérieure à ce que le club français a proposé, nous accepterons donc de le vendre à six millions d’euros », a indiqué le dirigeant égyptien. Pour la formation cairote, cette enveloppe permettra de trouver un remplaçant à son attaquant. Chose qui ne sera pas aisée en cours de saison. Reste maintenant à savoir si l’ ASSE, qui dispose de ressources limitées pour cet hiver, s’alignera sur la demande du Zamalek.













Par Ange A.