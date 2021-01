Stade Brestois Mercato : Une grosse vente dans les tuyaux

Publié le 05 janvier 2021 à 10:50

Le Stade Brestois pourrait bien réaliser un gros coup sur le marché cet hiver. L’un de ses joueurs en forme est courtisé par un club de la Bundesliga.

La priorité de Brest fixée par Grégory Lorenzi

La priorité au Stade Brestois cet hiver a été fixé par Grégory Lorenzi, Directeur sportif, la semaine dernière dans Ouest-France. Il avait fait savoir que le SB29 cherche un renfort dans son entre-jeu. « Il faut recruter un joueur supplémentaire dans ce secteur-là [au milieu]. La saison est longue, il y aura un enchaînement de matchs, des blessures et des suspensions possibles. Et on est encore fragile à ce poste », avait-il indiqué. Le responsable du club du Finistère était même allé plus loin en décrivant le profil du joueur recherché. « Il y a toujours un temps d’adaptation et on veut quelqu’un de prêt et à même d’apporter une plus-value sportive à l’équipe. Dans le contexte actuel, on ne pourra investir. Ce sera donc un prêt, peut-être avec une option d’achat », avait expliqué Grégory Lorenzi.

Le profil décrit par ce dernier correspond bien à Jean Lucas de l’OL, dont le nom est associé au Stade Brestois ces derniers jours. En effet, le milieu de terrain brésilien dispose d’un bon de sortie cet hiver. L’Olympique Lyonnais l’a autorisé à trouver un club où il aurait du temps de jeu. Ce qui n’est pas le cas à Lyon.

Stade Brestois : Faivre plaît au Bayer Leverkusen

Dans le sens des départs, le club breton pourrait perdre un joueur clé. Romain Faivre intéresse en effet le Bayer Leverkusen, d’après Foot Mercato. Son début de saison canon, sur le plan individuel, a attiré l’attention, du club de Bundesliga si l’on en croit la source. Le milieu de terrain de 22 ans a marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives en 17 apparitions en Ligue 1, cette saison. Recruté par le Stade Brestois à l’AS Monaco à l’été 2020, pour près d’un demi-million d’euros, l'international espoir français (4 sélections, 2 buts) vaut aujourd’hui 3M€ sur le marché des transferts. Par ailleurs, Romain Faivre est sous contrat à Brest jusqu’en juin 2024. Et si les Brestois arrivent à conclure son transfert en Allemagne, ils auraient les moyens pour foncer sur Jean Lucas.













Par ALEXIS