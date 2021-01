OL Mercato : Un gardien de but prometteur dans le viseur

Publié le 05 janvier 2021 à 14:05

L'OL n’a pas prévu de recruter pour se renforcer cet hiver. Sauf en cas de départ. Néanmoins, le club reste à l’affût pour préparer le futur. Ainsi, un jeune portier est épié en cette période de mercato, en vue d’un probable transfert.

OL : Ersin Destanoglu supervisé en Turquie

Rudi Garcia a assuré que l'OL compte bien garder ses joueurs importants cet hiver, afin de conserver sa place de leader de Ligue 1 le plus longtemps possible. Il évoquait ainsi la situation de Memphis Depay, Houssem Aouar et Moussa Dembélé très courtisés depuis l’été dernier. Pour les arrivées, l’Olympique Lyonnais regarde plutôt vers des joueurs très prometteurs. Un jeune gardien de but serait d’ailleurs sur les tablettes du club rhodanien. Si l’on se fie aux indiscrétions du quotidien turc Milliyet, l’OL est séduit par le profil et le talent d’Ersin Destanoglu. Ce dernier est un jeune portier du Besiktas JK. Il devrait être supervisé deux fois cette semaine par des émissaires lyonnais en déplacement à Istanbul, respectivement contre le Caykur Rizespor (mercredi) et face à Hatayspor (dimanche), selon la source.

Destanoglu portier titulaire du Besiktas à 20 ans

L'OL a certes recruté Julian Pollersbeck (26 ans) en septembre 2020, après le départ de Ciprian Tatarusanu à l’AC Milan, mais l’Olympique Lyonnais songe sérieusement à la relève après Anthony Lopes (30 ans). Pour ce faire, le club rhodanien veut recruter Ersin Destanoglu. Il a certes 20 ans, mais le jeune Turc évolue déjà au haut niveau. La cible de l'OL totalise 21 matchs, soit 19 en Süper Lig (championnat de l’élite en Turquie) avec l’équipe A du Besiktas. Dernier rempart N°1 des Aigles Noirs, l'nternational Espoir (2 capes) a été titlaire 11 fois cette saison en 13 journées de championnat. Il est sous contrat jusqu’en juin 2023 et sa valeur est estimée à 1,3 M€ sur le marché des transferts.













Par ALEXIS