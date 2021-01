OL Mercato : Indice pour Memphis Depay, des départs validés

Publié le 04 janvier 2021 à 16:15

Leader de Ligue 1, l'OL reçoit le RC Lens, mercredi (21h), lors de la reprise de la Ligue 1. En conférence de presse d’avant-match, ce lundi, Rudi Garcia a fait le point sur le mercato lyonnais, deux jours après l’ouverture officielle du marché.

OL : Rudi Garcia assure que Memphis Depay va rester

Avant d’affronter le RC Lens, lors de la 18e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l'OL a évoqué le mercato hivernal de son équipe, lors de sa première rencontre de l’année 2021 avec les médias. Et il a donné des détails sur le dossier le plus chaud de l’Olympique Lyonnais, celui de Memphis Depay. Ce dernier est courtisé par le FC Barcelone, la Juventus et l’AC Milan. « Je ne pense pas qu’on le perde. Je suis assez serein. Il y a des contrats donc il n’y a pas de souci particulier », a fait savoir Rudi Garcia. Pour la situation des autres joueurs très courtisés de l'OL, notamment Houssem Aouar et Moussa Dembélé, le coach des Gones s’est également montré rassurant. « Je suis assez confiant pour ce mercato. On l’aborde sereinement. On est tous sur la même longueur d’onde au club. On a tous envie de garder l’effectif dans son ensemble. C’est bien de conserver cet effectif, car ça travaille bien », a-t-il assuré.

Départ confirmé pour Jean Lucas, Ozkaçar et Camillo

D’après Rudi Garcia, Jean Lucas sera effectivement prêté, comme annoncé. Le milieu de terrain brésilien de l'OL « doit trouver une équipe qui croit en lui et qui le fasse jouer ». Bordeaux et le RC Strasbourg sont intéressés par ses services. « En France, ce serait bien, mais un très bon club en Europe serait bien aussi. Juninho travaille sur ce sujet », a-t-il indiqué. Transféré de Ponte Preta (Brésil) en janvier 2020 Camillo (milieu de terrain brésilien de 21 ans) et Cenk Ozkaçar (défenseur central turc de 20 ans) recruté à Altay SK en août 2020 seront aussi prêtés. « C’est bien (pour eux, ndlr) d’avoir du temps de jeu ailleurs », a justifié Rudi Garcia.













Par ALEXIS