PSG : Pochettino sait comment gérer les stars Neymar et Mbappé

Publié le 05 janvier 2021 à 15:35

Après son intronisation en fin de semaine dernière, Mauricio Pochettino a connu sa première conférence de presse d'avant match avec le PSG, qui se déplace sur la pelouse de l'ASSE mercredi (21h), pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. L'entraîneur argentin devra faire sans de nombreux joueurs, blessés, y compris Neymar, en phase de retour.

Mauricio Pochettino ne craint pas les stars du PSG

"Je suis très content d'être ici. C'est très excitant. Vingt ans après, le club a beaucoup changé, mais c'est la même passion et le même amour." Le nouveau patron du PSG, Mauricio Pochettino, a eu quelques en français, avant d'aborder ce qu'il veut accomplir avec le club, quelques heures seulement après la prise en main de l'équipe première. "Après quelques jours, je travaille à voir si les joueurs et comment les joueurs peuvent appliquer nos concepts et notre manière de fonctionner, a déclaré le coach argentin. Je sais très bien ce que je veux dire Paris. Il y a le plaisir de gagner, mais aussi celui de bien gagner. Nous voulons jouer un beau football, en respectant l'esthétique du jeu. Ce n'est pas que gagner, c'est gagner avec style. Le feeling est très bon. Le staff médical a été très ouvert à la discussion. Nous devons nous adapter pour travailler ensemble et, petit à petit, faire grandir notre relation vers le succès."

Marquinhos reste capitaine

Mais pas le temps de respirer pour Mauricio Pochettino, qui doit faire face à l'ASSE dès mercredi (21h) à Geoffroy-Guichard. "Il faut vite s'adapter au nouvel environnement, a reconnu l'ancien technicien de Tottenham. Le staff qui m'accompagne compte des francophones qui vont faciliter cet adaptation. Les réflexes reviennent vite, même après vingt ans, il y a une sensation de déjà-vu." Mais le coach ne s'inquiète pas de devoir gérer des stars, ce qu'ont souvent eu du mal à faire ses prédécesseurs : "Je sais ce que sont les grands joueurs. J'ai déjà travaillé avec eux." Il ne craint pas non plus le mercato : "Il y a beaucoup de rumeurs. Aujourd'hui, il est l'heure de s'adapter et on laissera les rumeurs au futur." Enfin, Mauricio Pochettino a concédé que Marquinhos gardera son rôle : "Marquinhos est le capitaine de l'équipe. Où le faire jouer ? Il est un peu tôt pour moi pour répondre."













Par Matthieu