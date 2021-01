PSG : Pochettino bouscule les habitudes du club avant l'ASSE

Publié le 05 janvier 2021 à 09:35

Le PSG se prépare à affronter l'AS Saint-Étienne pour son premier match de l'année en ligue 1 et avec un nouvel entraineur pour le diriger. Pour sa première séance d'entrainement, Pochettino, qui se présentera ce mardi après-midi à 15h pour sa première conférence de presse, a déjà commencé à bousculer certaines habitudes.

Le PSG au boulot

Selon les informations de L'Equipe, le groupe a été convoqué pour une séance matinale comme Pochettino avait l'habitude de faire à Tottenham. Les joueurs du PSG étaient habitués avec Tuchel aux séances de l'après-midi. Accompagné de son fils Sebastiano, Pochettino a mis son groupe rapidement au travail. L'entraineur argentin très proche des principes bielsistes valorise les efforts et l'adhésion complète des joueurs à sa philosophie et ses objectifs. S'il arrive pendant une période compliquée au PSG, il est déterminé à tirer le meilleur collectivement de son groupe tout en restant attentif à chaque joueur individuellement. Réputé pour son exigence extrême et ses entrainements intensifs, il a déjà donné le ton pour les jours à venir. Il devra cependant faire des choix forts rapidement et composer avec les absences notables dans son groupe.

Un système déjà connu ?

Selon L'Equipe, Pochettino a choisi pour sa première opposition un système en 4-3-3 se reposant sur Di Maria, Mbappé et Kean devant. Un système qu'il devrait probablement garder pour la rencontre face à l'ASSE demain à 21h à Geoffroy Guichard. Durant l'entrainement il avait placé également Gueye au poste de sentinelle, donnant une idée plus ou moins précise du onze qui sera aligné demain. N'ayant que trois jours pour préparer la rencontre, Pochettino fera avec le groupe qui lui reste disponible en attendant d'obtenir une visibilité sur le retour des blessés, notamment Neymar qu'on attend de voir sous la direction de l'argentin. Le PSG qui est évidemment actif sur le marché des transferts pourra également se renforcer et sans doute que Mauricio Pochettino aura son mot à dire sur les recrutements à venir.













Par Hind