OM Mercato : Après Milik, enfin une piste sérieuse en attaque

Publié le 06 janvier 2021 à 10:20

Alors que l'arrivée d'un latéral droit semble en passe d'être réglée pour l'OM, avec une offre de prêt déposée pour le joueur de la Fiorentina, Pol Lirola, les dirigeants olympiens s'activent désormais sur le poste d'attaquant qu'André Villas-Boas veut absolument renforcer. Après l'échec de la piste Arkadiusz Milik, Pablo Longoria continue de prospecter en Italie.

L'Italie, poule aux oeufs d'or du mercato de l'OM ?

La Serie A serait-elle devenue le nouvel eldorado de Pablo Longoria ? C'est en tout cas un accent très italien que prend le recrutement de l'OM en ce début de mercato hivernal. Les Marseillais semblent enfin avoir trouvé un remplaçant à Bouna Sarr en la personne de Pol Lirola. Le latéral droit espagnol de la Fiorentina fait l'objet d'une offre de prêt avec option d'achat, selon les informations de la presse transalpine, notamment Gianluca Di Marzio. Un bon coup pour l'OM qui pourra pallier les déceptions Sakai et Nagatomo. C'est toujours en Italie que Pablo Longoria souhaite trouver l'attaquant qui conviendra à André Villas-Boas. Si l'Olympique de Marseille a jeté un coup d'oeil en France également, du côté du Montpellier HSC, son adversaire ce mercredi soir en Ligue 1, et de son duo Delort-Laborde, c'est à Naples que le club pensait avoir trouvé son bonheur. Mais l'attaquant polonais du Napoli, Arkadiusz Milik, s'est retrouvé trop cher pour l'OM comme pour l'Atlético de Madrid.

Après Milik, l'OM se rabat sur un autre buteur

Alors, l'OM s'est à nouveau penché sur l'effectif de la Fiorentina et a trouvé un buteur au joli potentiel mais très en difficulté actuellement. Selon les révélations de Sky Sport Italia, Patrick Cutrone serait sur les radars marseillais. Voilà un an que l'ancien buteur de l'AC Milan, qui appartient à Wolverhampton, est prêté par le club anglais à la Viola. Mais, à 23 ans, Patrick Cutrone n'a joué que 11 rencontres cette saison et aucune en tant que titulaire. Il ne rentre clairement pas dans les plans de l'entraîneur Cesare Prandelli et souhaite relancer sa carrière qui avait pourtant commencé sur les chapeaux de roue. Un prêt ou un transfert sont envisageables, même si la première option semble privilégiée compte tenu des finances de l'OM.













Par Matthieu