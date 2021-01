Arsenal Mercato : Mesut Özil a trouvé son futur club !

Publié le 06 janvier 2021 à 12:05

Mis de côté cette saison du côté d'Arsenal, Mesut Özil est clairement appelé à quitter le club depuis cet été. Disposant d'un énorme salaire et multipliant les blessures à Londres, le meneur allemand aurait trouvé une porte de sortie de l'autre côté de l'Atlantique, mais devrait s'engager en Turquie.

Özil est un fardeau pour les finances d'Arsenal

La carrière de Mesut Özil commence à ressembler à un vrai gâchis. Ayant rejoint Arsenal en 2013, l'ancien meneur de jeu du Real Madrid était un des cadres d'Arsène Wenger. Depuis le départ du technicien alsacien, force est de constater que le natif de Gelsenkirchen n'est jamais parvenu à convaincre Unai Emery et encore moins Mikel Arteta. Depuis que son ancien coéquipier a été nommé à la tête du club, Özil est clairement mis de côté. Exclu du groupe, il ne figure sur aucune des listes d'éligibilité pour la Premier League ou l'Europa League. Une situation qui déplaît forcément au joueur d'origine turque, qui n'exclut tout de même pas de rester au club jusqu'en juin, mois durant lequel son contrat le liant avec les Gunners expire.

Fenerbahce ou la MLS ? Il aurait fait son choix

Alors que le DC United s'était positionné sur le champion du monde 2014, l'offre de la franchise de Washington était alléchante. Selon le Daily Mirror, l'ancien club de Wayne Rooney aurait offert au joueur la possibilité d'étendre la marque M10, qui appartient au joueur, sur tout le territoire américain. Une proposition juteuse qui n'aurait pas convaincu l'ancien joueur du Werder Breme. En effet, selon la presse turque, Mesut Özil aurait décidé de rallier Fenerbahce dès cet hiver. Un accord salarial se basant sur cinq millions d'euros par an aurait été trouvé en plus d'une prime à la signature de deux millions et demi d'euros. Néanmoins, Arsenal a de quoi faire la moue sur cette transaction. En effet, les Londoniens vont laisser partir leur joueur gratuitement et devront payer six mois de contrat du joueur, c'est-à-dire plus de dix millions d'euros ! Une grosse somme d'argent qui devrait sonner le glas de certaines rumeurs d'arrivées du côté des Gunners...













Par Chemssdine