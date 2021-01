Mercato PSG : Un indésirable du club intéresse Arsenal

Publié le 05 janvier 2021 à 13:35

Les rumeurs de transferts autour du PSG sont monnaie courante en ce début de mercato même si l'hiver devrait être plutôt calme à Paris en terme d'arrivées. Néanmoins, le club ne ferme aucune porte au rayon des ventes et chercheraient à se débarrasser de nombreux indésirables. Cela tombe bien, Arsenal serait très intéressé par l'un d'entre eux.

Julian Draxler, une aventure au PSG en demi-teinte

Le recrutement de Neymar et Kylian Mbappé a révolutionné le PSG. Orphelins de réelle star depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic, le Paris Saint-Germain avait alors fini deuxième de Ligue 1 et avait subi la terrible remontada lors de la saison 2016-2017. Une saison pitoyable qui avait forcé le board parisien à s'offrir les deux stars, augmentant sensiblement la qualité de l'effectif parisien. Julian Draxler, recruté à l'hiver 2017 a, dès lors, été relégué sur le banc d'Unai Emery puis de Thomas Tuchel. C'est dès la saison dernière que les choses ont commencé à se gâter pour l'ancien de Schalke 04. Miné par les blessures, Draxler ne rentre dans les plans du technicien allemand qu'en cas de blessures et ne dispute que seize matchs la saison dernière puis seulement neuf cette année et cela ne devrait pas forcément changer avec Mauricio Pochettino. Auteur de deux buts et d'une passe décisive, le natif de Gladbeck répond toujours présent lorsqu'il rentre en jeu et garde alors une belle côte sur le marché.

Arsenal et Arteta adorent son profil

Alors que son contrat expire en juin, l'international allemand (56 sélections, 7 buts) attise les convoitises outre-Manche et un depart de la capitale semble inévitable. Selon France Football, le milieu offensif de 27 ans intéresse fortement Arsenal et Mikel Arteta, qui serait un fan du joueur. La piste des Gunners présente de nombreu avantages pour l'ancien joueur de Wolfsburg. Il pourrait clairement faire partie de l'ossature du club londonien tout en gardant ces émoluments qui s'élevent à 7,2 millions d'euros par an. Le PSG pourrait aussi être gagnant en récupérant une indémnité de transfert alors que le joueur est estimé à 24 millios d'euros par Transfermarkt. Un transfert qui pourrait donc faire les affaires des trois parties même si le Paris SG pourrait tout de même songer à le prolonger, ce qui était dans les tuyaux ces dernières semaines.













Par Chemssdine