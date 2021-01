OL Mercato : Memphis Depay courtisé par un grand entraineur ?

Publié le 05 janvier 2021 à 18:35

Décidément, tout le monde s'arrache la star de l'OL. Memphis Depay attire toutes les convoitises alors que Lyon de désespère pas de le garder encore plus longtemps. Le contrat du joueur arrive à sa fin dans six mois, mais Jean-Michel Aulas tient à conserver son joueur. Si l'OL franchit un palier cette saison, le président lyonnais pourrait avoir plus d'arguments pour convaincre Depay de rester. Mais entre-temps, ce ne sont pas les offres qui manquent.

L'OL a de la concurrence

Le Barça qui cherche à se renforcer convoite l'attaquant de l'OL depuis un moment, mais semble freiner devant le prix pourtant accessible du transfert, estimé aux alentours de 8 millions d'euros. Mais le club catalan n'est pas le seul dans la course. Il faut dire qu'à ce prix-là, c'est une aubaine. Le joueur de l'OL impressionne par son mental d'acier et ses statistiques en font un joueur à la valeur ajoutée certaine. En Italie, Memphis intéresse aussi des grands clubs, dont la Juventus et l'Inter Milan. Le joueur a en effet tout pour plaire à ces deux clubs. Le profil du joueur s'adapterait très bien aux exigences d'une équipe comme la Juventus, tout autant qu'à l'Inter où Antonio Conte prépare l'avenir en cas de gros départs cet été.

A cette liste prestigieuse de clubs, se rajoute le récent intérêt de Pep Guardiola pour le numéro 10 de l'OL. Aucun contact n'a encore eu lieu, mais le club anglais pourrait également rentrer dans la course.

Les intentions de Memphis méconnues

Pour l'instant, le joueur parait déterminé à aller au bout de son contrat. La saison de l'OL étant bien lancée, un départ en hiver semble peu probable, surtout que le joueur compétiteur dans l'âme voudra partir du club sur un triomphe. Cependant, il laisse planer le doute sur ses réseaux sociaux où ce matin il a posté un tweet cryptique lisant "faire confiance au processus" ponctué d'un sablier. L'occasion pour les observateurs et les supporters de s'interroger sur ses intentions immédiates.













Par Hind