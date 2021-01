PSG : Pochettino a déjà identifié le vrai problème de Paris

Publié le 07 janvier 2021 à 10:00

Le PSG n'est pas parvenu à venir à bout de l'ASSE ce mercredi (1-1), pour la première de Mauricio Pochettino sur le banc des champions de France. Malgré le match nul et la flopée d'absents handicapant son équipe, l'entraîneur du Paris SG a déjà pu indentifer les problèmes de son effectif face à celui de Claude Puel.

Un gros problème plombe le PSG

Claude Puel et ses joueurs peuvent d'être fiers d'avoir été les premiers à accrocher le PSG de Mauricio Pochettino. Ils auraient même pu espérer mieux, mais se contenteront de ce nul (1-1) qui fait les affaires de leur grand rival lyonnais, vainqueur du RC Lens (3-2) et seul leader de Ligue 1. La performance des joueurs parisiens a été loin d'être convaincante, surtout celle de Kylian Mbappé, encore une fois très décevant sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Son avant-dernière passe à Marco Verratti sur le but de Moise Kean est à peu près son seul fait d'armes et le reste de sa prestation a été bien triste. Dans L'Equipe, le Français est crédité de la moins bonne note du match avec un petit 3/10. "Il a manqué de mordant et d'investissement en attendant les ballons. Il n'a guère gagné ses duels", écrit le quotidien sportif. Une performance dans la veine de ce que Kylian Mbappé a pu montrer depuis le début de saison, avec une attitude qui laisse à désire.

Kylian Mbappé toujours pas au niveau

Ce n'est pas l'idée que se fait de son joueur Mauricio Pochettino. "Je suis content de l'attitude de Kylian, a déclaré le coach du PSG après match. Comme nous tous, il doit monter en régime et s'améliorer. Il sait qu'il peut faire mieux. Il est déçu comme tout le monde de ne pas avoir gagné. Mais je ne suis pas déçu par Kylian plus que je suis satisfait de quelqu'un comme Marco Verratti." L'Argentin espère que Kylian Mbappé retrouvera rapidement du mordant et que ce match de reprise n'était qu'une étape de son retour en forme. "C'était un match dur face à une équipe avec de grosses qualités physiques et individuelles. On doit s'améliorer pour gagner des matches comme ça. Il y a eu une bonne équipe de Saint-Etienne en face qui nous a mis en difficulté. On doit améliorer nos performances", a concédé Pochettino. Quoi qu'il en soit, Mbappé n'a pas montré son meilleur visage pour la première de Pochettino et devra faire des efforts pour convaincre son nouveau coach.













