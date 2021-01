OM Mercato : De retour de prêt, cet attaquant ne viendra pas !

Publié le 07 janvier 2021 à 14:00

Alors que l'OM avait établi une grande liste d'attaquants susceptibles de rallier les Bouches-du-Rhône au mercato d'hiver, le club olympien devra faire une croix sur l'un de ces noms. En effet, un avant-centre est de retour dans son club plus tôt que prévu et ne va plus bouger de tout l'hiver.

L'OM et sa quête du grand attaquant

Victorieux hier d'une valeureuse équipe de Montpellier (3-1), l'Olympique de Marseille a parfaitement entamé son année 2021. Une victoire qui remettra un petit peu d'ordre dans l'environnement du club alors que le climat était délétère à l'orée de ce match. A travers ce marasme, l'OM se doit de préparer un mercato qui devra pallier aux déboires qualitatifs et quantitatifs de l'effectif phocéen. Malgré la volonté d'attirer un arrière droit de haut niveau, c'est le dossier de l'attaquant qui cristallise toutes les attentions des supporters marseillais. La recherche du "grantatakan" est d'actualité depuis des années sur la Canebière et Dario Benedetto, auteur d'une saison au mieux moyenne, n'apporte toujours pas satisfaisaction.

Patrick Cutrone ne viendra pas

Afin de concurrencer l'attaquant argentin, le board marseillais, mené par un Pablo Longoria sur tous les fronts, a dressé une liste de cinq attaquants susceptibles de rejoindre le sud de la France cet hiver. Parmi celle-ci, Patrick Cutrone figurait en bonne position mais Wolverhampton, le club auquel il appartient, a décidé de mettre fin à son prêt du côté de la Fiorentina. Ne jouant qu'onze matchs du côté de la Viola, l'attaquant de 23 ans a été rapatrié suite à la longue indisponibilité de l'attaquant méxicain, Raul Jimenez. Une décision prise par le club anglais de manière à compter sur l'ancien attaquant de l'AC Milan dans ses rangs jusqu'à la fin de la saison, sonnant ainsi le glas de la rumeur Cutrone à Marseille. L'OM va donc devoir chercher ailleurs pour mettre la main sur son numéro 9 tant attendu.













Par Chemssdine