Real Madrid Mercato : Un pilier du Real se rapproche d'un départ

Bien décidé à retrouver les sommets lors de la deuxième partie de saison, le Real Madrid pourrait perdre un élément important cet été.

Le Real Madrid se déplace au Stade de la Céramique pour affronter Villarreal en 8e de finale de la Coupe du Roi. Un match décisif pour les Merengues qui se sont inclinés lors de leur dernier match face au sous-marin jaune et face au Barça. Après la défaite en Supercoupe d’Espagne, Carlo Ancelotti pourrait procéder à de nombreux changements. L’entraîneur italien pourrait notamment aligner le jeune brésilien Vinicius Tobias à la place de Dani Carvajal et Nacho Fernandez en tant qu’arrière gauche.

L’international espagnol pourrait de nouveau s’illustrer et faire pencher la balance concernant sa prolongation de contrat. Nacho Fernandez est en fin de contrat dans six mois et les négociations avec le Real Madrid sont au point mort. Le défenseur de 33 ans est libre de négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier et de nombreux clubs sont intéressés par son profil. Le Bayern Munich et la Juventus se sont notamment renseignés sur la situation contractuelle de l’international esapgnol. À 33 ans, Nacho Fernandez pourrait ainsi découvrir un nouveau challenge après avoir passé toute sa carrière au sein de la Casa Blanca. Le Real Madrid souhaiterait prolonger le défenseur espagnol et les discussions avec l’entourage du joueur pourraient reprendre.

Real Madrid Mercato : Nacho Fernandez choisit sa prochaine destination

Nacho Fernandez est capable de jouer en défense centrale et en tant qu’arrière gauche. Sa polyvalence et sa situation contractuelle font de lui un joueur convoité. En plus du Bayern et de la Juventus, l’AC Milan et Wolverhampton souhaiteraient aussi recruter Nacho Fernandez libre. Selon les informations de Relevo, l’international espagnol privilégie un départ en MLS en cas d’échec dans les négociations avec le Real Madrid. Nacho Fernandez pourrait ainsi quitter l’Europe après la fin de son contrat avec les Merengues. Le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions ne souhaiterait pas jouer contre son club formateur.