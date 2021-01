Real Madrid : En mode boomerang, un indésirable va revenir !

Publié le 07 janvier 2021 à 16:45

Alors que le Real Madrid avait réussi à se débarrasser de certains indésirables cet été, l'un d'entre eux devrait être de retour plus tôt que prévu. Prêté, le club à qui il l'a été ne compte pas lever l'option d'achat lié à son contrat, agacé par l'inconstance et les imprévus liés au joueur.

Gareth Bale n'a pas convaincu Tottenham

Le 19 septembre 2020, la planète foot est hypé comme rarement pour un transfert. Placardisé du côté du Real Madrid où il traîne de nombreuses casseroles, Gareth Bale retourne au club qui l'a fait exploser : Tottenham. Un prêt d'un an qui fait rêver tous les fans des Spurs d'un trio Son-Kane-Bale explosif. Quatre mois plus tard, force est de constater que ce rêve n'était qu'utopie car le Gallois n'a jamais su disposer de son corps à 100 %. Auteur de onze apparitions pour trois buts, l'ancien de Southampton n'arrive pas à se débarrasser de ces blessures qui lui ont également ruiné sa carrière dans la capitale espagnole. Blessé à trois reprises depuis le début de saison, Bale commence à agaçer José Mourinho, qui aurait convenu avec son président Daniel Levy de ne pas conserver l'ailier de 31 ans au-delà du 30 juin prochain, selon le média espagnol Sport.

Gros coup dur pour le Real Madrid

Visiblement agacé, le technicien lusitanien analyse de manière lucide la situation : "Le seul problème pour lui, c'est de trouver une dynamique et une confiance pour enchaîner les matchs sans aucune appréhension, sans souvenir de son passé récent où sa condition n'était pas optimale et où il avait peur." Une peur chez le Gallois, qui est également présente chez le Real mais pas pour les mêmes raisons. En effet, les dirigeants madrilènes n'avaient pas prévu ce cas de figure au mercato et s'activeraient déjà à lui trouver une porte de sortie, alors que son contrat expire en juin 2022. Un tâche compliquée alors que Bale compterait toujours selon le média ibérique, rectifier le tir en deuxième partie de saison pour éviter un retour par la case Madrid. Un dossier à suivre avec attention donc...













Par Chemssdine