Match perdu du PSG, le titre en Ligue 1 compromis ?

Publié le 08 janvier 2021 à 07:00

Le PSG, jadis leader incontesté en Ligue 1 Uber Eats, a déjà laissé filer des points cette saison. Le match de la 18e journée de Ligue 1, face à l’ASSE, n’a pas permis à son nouveau coach de bien débuter son expérience parisienne. Faut-il s’inquiéter ?

Le titre en Ligue 1 échappe aux Parisiens ?

L’inquiétude gagne des esprits au Paris Saint-Germain. Le club ne brille plus en Ligue 1 où il imposait un rythme insoutenable à ses adversaires ces dernières années. Son match de mercredi face à l’AS Saint-Étienne n’a pas permis au nouvel entraîneur Mauricio Roberto Pochettino de redresser la barre. L’équipe francilienne n’a pris qu’un petit point alors que l’Olympique Lyonnais s’adjugeait les trois points de la victoire face au RC Lens (3-2), confortant ainsi sa place de leader du championnat.

Le but concédé par le PSG est venu d’une erreur d’appréciation d’Idrissa Guey. Les Parisiens cherchaient à se dégager lorsque le Sénégalais, suite à une glissade, a laissé le ballon à un Stéphanois. Bouanga a fait une remise légère du pied droit pour Romain Hamouma, auteur du but de l’ASSE. Le club de la capitale se retrouve ainsi mené 1-0 dès la 19e minute de jeu. Le joueur sénégalais venait là d’entacher la première sortie du coach argentin.

Le Paris SG mauvais, Keylor Navas joueur du match

Dans cette rencontre, le club de la capitale a été hors de la plaque. L’ ASSE, une des plus mauvaises équipes du championnat, lui a tenu tête. Les Verts auraient pu prendre les trois points de la victoire si le ballon de Moise Kean n’était pas venu se loger dans les cages de Jessy Moulin 3 minutes plus tard. Ce but 100% italien est arrivé sur une action initiée par Kylian Mbappé. Après un débordement sur le côté gauche du terrain, il a envoyé la balle dans les pieds de Marco Verratti. Le milieu italien a fait suivre cette balle de but à Moise Kean, qui après avoir tourné sur le même, a trompé le gardien stéphanois.

Le joueur parisien marque ainsi son 8e but de la saison. Il faut noter que Neymar était absent lors de cette rencontre pour cause de blessure. Cette absence a été fortement ressentie au regard des difficultés qu’avait le PSG à prendre le dessus sur l’ AS Saint-Étienne. Les Parisiens étaient si mauvais qu’ils ont été sauvés à plus d’une fois par Keylor Navas, leur portier. Ce dernier s’était d’abord jeté dans les pieds de Bouanga avant d’arracher le ballon sur la barre transversale sur un corner.

De l’autre côté du terrain, Jessy Moulin mettait lui aussi en échec Angel Di Maria. Le puissant ballon de l’Argentin sera dévié par le portier de Sainté de justesse.

Le Point & match AS Saint-Étienne - Paris Saint-Germain

Ce match n’aura pas été le meilleur du PSG cette saison. En revanche, Saint-Étienne pourrait le capitaliser pour redresser sa situation. L’équipe du club du Forez s’est montrée déterminée jusqu’à la fin de la rencontre. Et le fait que les Verts tiennent tête au PSG est le signe qu’il ne faudra peut-être pas les enterrer trop tôt. Il est cependant clair qu’ils n’accrocheront pas la place qu’ils espéraient en Ligue Europa, voir en Ligue des champions à l’issue de cette saison. Ils peuvent cependant terminer l’exercice 2021 loin du bas du classement, à condition de rehausser le niveau lors des prochains matchs.

Cette saison s’annonce longue pour le Paris Saint-Germain et difficile pour son nouveau coach Mauricio Roberto Pochettino.

Lyon va-t-il battre le PSG dans la course au titre en Ligue 1 Uber Eats

Les matchs du Paris SG face au Stade Brestois (9 janvier) et celui face à l’OM (13 janvier) vont vite arriver. Kylian Mbappé, et Neymar - en cas de retour de blessure, vont devoir travailler durement pour permettre à leur équipe de prendre rapidement des points qui vont compter dans la course pour le titre en Ligue 1.

Le PSG est sérieusement en difficulté pendant que tout roule pour l’OL. Les Lyonnais sont sur une série de 15 matchs sans défaite. Leur place à la tête du championnat avec leurs 39 points au compteur les conforte dans leur rôle de challenger pour le titre en Ligue 1 Uber Eats cette saison. Les Parisiens sont donc menacés dans cette lutte.













Par Gary SLM