PSG Mercato : La question du futur de Kylian Mbappé lui pèse

Publié le 08 janvier 2021 à 12:15

Revenu de la trêve hivernale, Kylian Mbappé a montré des signes d’inquiétude contre l’ASSE, mercredi. Le PSG a été accroché (1-1) et il a essuyé de vives critiques. Revenu sur la prestation de l’attaquant, Le Parisien évoque le poids de la question de son avenir dans les causes de son coup de moins bien.

La question de l'avenir de Mbappé pèse sur lui

Ce n’était que la reprise, mercredi, après une coupure de deux semaines, mais Kylian Mbappé a été transparent contre l’AS Saint-Étienne. Le PSG a été tenu en échec au stade Geoffroy-Guichard, lors de la 18e journée de Ligue 1. Plusieurs observateurs ont d’ailleurs critiqué sévèrement le meilleur buteur du Paris Saint-Germain et de la Ligue 1. Pierre Ménès a jugé sa prestation de « catastrophique » contre les Verts.

Dans les raisons avancées par le quotidien francilien pour expliquer le match raté de Kylian Mbappé, il y a évidemment la question de son futur. Et d’après la source, elle pèse sur lui. « Kylian Mbappé soupèse toujours au quotidien cette question cruciale pour son avenir », a-t-elle indiqué. « Si la dernière tendance laissait ouverte la possibilité d’une prolongation avec le PSG, la décision finale reviendra à un joueur qui suit au moindre détail les discussions en cours. Cela pourrait légitimement peser sur ses épaules. Il doit prendre en compte l’aspect économique et sportif, envisager ou non de s’expatrier », a expliqué le quotidien.

Le Real Madrid ne lâche pas Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022. Le club de la capitale a entamé des négociations en vue de la prolongation de son bail. Entre-temps, plusieurs prétendants, dont le Real Madrid et le FC Barcelone, se sont positionnés pour le transférer. Les Merengues ont même fait de son recrutement une priorité lors de ces derniers mercato. Il est vu comme le digne successeur de son compatriote Karim Benzema au sein de la Maison Blanche. D'après Transfermarkt, le joueur de 22 ans vaut 180 M€ sur le marché, soit le même montant auquel il a été transféré de l'AS Monaco au PSG, en juillet 2018.













Par ALEXIS