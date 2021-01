OL Mercato : Le dossier Memphis Depay est enfin réglé !

Publié le 08 janvier 2021 à 10:15

L'OL est seul leader de Ligue 1 après sa victoire sur le RC Lens (3-2) mercredi et les contreperformances du PSG sur la pelouse de l'ASSE (1-1) et du LOSC à domicile contre Angers SCO (1-2). Une victoire assurée grâce à 63 et 64e buts de Memphis Depay sous les couleurs lyonnaises, dont l'avenir à court terme semble enfin fixé.

Memphis indispensable à l'OL

Après son doublé face aux Lensois, Memphis Depay pouvait savourer une première place de Ligue 1 finalement acquise dans la douleur avec le retour dans le match du RCL, qui était mené de trois buts. La performance du Lyonnais a encore été la base du succès de l'OL et la cour que lui font certains clubs européens ne va pas cesser ainsi. Alors que la Juventus aurait proposé Federico Bernardeschi en échange de Memphis, c'est bien le FC Barcelone qui veut, depuis plusieurs mois, attirer le Néerlandais dans ses rangs. Ronald Koeman veut absolument faire venir son compatriote, mais les Catalans n'ont, semble-t-il, pas les moyens. Rudi Garcia "pense qu'il n'y a pas de sujet", a lâché le coach de l'Olympique Lyonnais en conférence de presse. "Autant il y avait des raisons d'être inquite cet été, autant il n'y en a plus cet hiver (...) À part les joueurs qui ne sont jamais dans le groupe, on est d'accord en interne pour qu'il n'y ait pas de départ."

Le départ du Néerlandais retardé

Un soulagement pour tous les supporters des Gones, qui ont désormais quelques mois devant eux pour se préparer au départ de leur joueur phare. "Je suis concentré sur ce que je fais ici, a déclaré Memphis Depay à l'issue de la victoire contre le RC Lens. Je ne veux pas faire de déclarations pour le moment et je ne veux pas faire de langue de bois. Mais après... il va falloir que je m'en aille bientôt. J'aime le président de tout mon coeur. Profitons de ma présence ici peut-être jusqu'à la fin de la saison. On a une grande équipe, c'est tout ce que j'ai à dire." Une prolongation du contrat de Memphis semble donc à exclure du côté de l'OL, qui va devoir s'activer sur le marché des transferts et plancher pour trouver un remplaçant digne du talent de son atout néerlandais en vue du mercato estival. Une tâche compliquée pour Juninho et la direction lyonnaise...













Par Matthieu