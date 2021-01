Real Madrid : Les joueurs ont fait leur choix entre Ramos et Alaba

Publié le 08 janvier 2021 à 13:00

Les négociations entre le Real Madrid et Sergio Ramos pour une éventuelle prolongation mettent bien trop de temps à aboutir. Pour se protéger en cas de déconvenue dans ce dossier, les dirigeants madrilènes ont donc cherché ailleurs et ont jeté leur dévolu sur David Alaba. Cependant, il semblerait que le choix du vestiaire madrilène est vite fait entre les deux joueurs.

Le vestiaire du Real Madrid inquiet pour Ramos

Le feuilleton semble interminable pour les fans du Real Madrid. Sergio Ramos prolongera-t-il dans son club de coeur, telle est la question qui anime tous les médias de l'autre côté des Pyrénées. Alors que le capitaine de la Casa Blanca souhaitait obtenir une légère revalorisation salariale assortie d'une prolonation de deux ans, Florentino Pérez ne peut pas accéder à cette requête malgré l'indispensabilité de son capitaine pour son équipe. En effet, la tradition veut que les joueurs trentenaires du club de Madrid ne se voit offrir que des prolongations d'un an. Le même problème se pose actuellement pour un autre cadre, en la personne de Luka Modric, lui aussi libre en juin.

Les joueurs sont inquiets

La possibilité de perdre deux des joueurs cadres de l'effetif inquiète fortement les joueurs du club champion d'Espagne en titre selon le média madrilène AS. Pour le quotidien ibérique, le dossier Alaba sème également le trouble dans les têtes des joueurs de Zinedine Zidane. Alors que le club comptait baisser le salaire de Ramos de 10 %, le board madrilène pourrait assouvir les désirs de David Alaba en lui offrant les quinze millions d'euros annuels qu'il demande. Une requête qui le plaçerait tout en haut de la liste des joueurs les mieux payés du Real Madrid. Entre les deux joueurs, le vestiaire madrilène préfére donc Ramos, qui en plus d'être performant et une voix qui porte dans le club, alors qu'il y entame sa seizième saison. A Florentino Pérez de faire les bons choix pour le mercato désormais.













Par Chemssdine