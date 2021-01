OM Mercato : La réponse de Nicollin pour Laborde et Delort

Publié le 08 janvier 2021 à 14:15

En quête d’un attaquant de pointe, l'OM a mis le grappin sur Gaëtan Laborde et Andy Delort du Montpellier HSC, selon La Provence. Laurent Nicollin, président du club héraultais, a immédiatement réagi à l’intérêt du club provençal pour ses deux joueurs offensifs.

L'OM n'a pas les moyens pour Laborde et Delort

Gaëtan Laborde et Andy Delort sont dans les petits papiers du directeur du football de l'OM, Pablo Longoria, d’après les échos du marché de l’hiver. Ce dernier souhaiterait mettre l'un des deux attaquants à la disposition d’André Villas-Boas si l’on se fie aux informations de la source. L’Olympique de Marseille cherche en effet un buteur pour se renforcer cet hiver, car Dario Benedetto et Valère Germain ne sont pas décisifs cette saison. Ayant eu vent de l’intérêt de l'OM au mercato pour son prolifique duo d’attaque, Laurent Nicollin a répondu aux Marseillais. « Je pense que l’Olympique de Marseille n’a pas les moyens d’acheter mes joueurs, donc on passera sur d’autres clubs », a-t-il répondu, sur RMC Sport, dans l’émission Top of the foot. « Connaissant mes joueurs, ils sont bien là », a rassuré le patron du Montpellier HSC.

Combien valent Andy Delort et Gaëtan Laborde ?

À noter que Gaëtan Laborde et Andy Delort sont sous contrat à la Paillade, respectivement jusqu’en juin 2023 et juin 2024. Le premier est coté à 13 M€ sur le marché et le second à 15 M€. Delort (29 ans) a inscrit 8 buts pour 6 passes décisives délivrées en 16 matchs disputés en Ligue 1. Quant à Laborde (26 ans), il a pris part aux 18 matchs de championnat disputés, et a marqué 6 buts pour 5 passes décisives offertes. Tous deux, ils comptent donc à 14 buts et 11 passes décisives, soit presque la moitié des buts inscrits par le Montpellier HSC, cette saison (30).













Par ALEXIS