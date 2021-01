ASSE Mercato : Hamouma, une prolongation qui n'aboutira pas

Publié le 08 janvier 2021 à 16:15

L'ASSE jongle avec plusieurs dossiers chauds à l'occasion de cette première semaine de mercato. En plus d'un programme chargé sur le plan sportif, avec la réception du PSG mercredi (1-1) et le déplacement au Stade de Reims samedi (21h), le marché des transferts s'animent avec les dossiers Mostafa Mohamed et Edgar Ié. Mais la prolongation de Romain Hamouma est aussi un enjeu important. Et les choses ne se présentent pas bien pour l'AS Saint-Etienne.

ASSE : ça avance bien pour des recrues au mercato

C'est une journée pleine de révélations pour le mercato de l'AS Saint-Etienne. En effet, les Verts sont sur plusieurs pistes, mais la situation financière du club mais les dirigeants face à leurs choix. L'ASSE a réussi à faire de la place dans sa masse salariale en licenciant Stéphane Ruffier qui émargeait à plus de deux millions d'euros brut annuels. Une manne qui pourrait servir dans les transferts de Mostafa Mohamed et d'Edgar Ié au mercato hivernal. Mais pour l'attaquant égyptien, le club cairote du Zamalek demande près de 5 millions d'euros et les Verts vont avoir du mal à réunir la somme. Même problème pour le défenseur de Trabzonspor. Sans le sou, Sainté "négocie fort" selon le spécialiste du mercato Manu Lonjon. Un représentant du club s'est même rendu en Turquie pour tenter de convaincre Trabzonspor de céder Edgar Ié sans être trop gourmand... Des problèmes qui se répètent et qui touchent aussi des joueurs déjà présents dans le Forez.

Mais ça tire de l'arrière pour la prolongation de Hamouma

En effet, la situation de Romain Hamouma est de plus en plus compliquée du côté de l'ASSE. Le joueur est en fin de contrat en juin prochain et ses désirs ne coïncident pas du tout avec ceux de son club. "La tendance n'est pas à une prolongation, a lâché Manu Lonjon sur Eurosport. Il faut savoir que Romain Hamouma, depuis le début de la semaine, est libre de s'engager où il veut. Et des clubs le voudront sans aucun doute. C'est probablement son dernier contrat, du moins gros contrat, donc c'est normal qu'il veuille le valoriser. Pour faire simple, Sainté a proposé une offre et lui demande de diviser son salaire vu son âge. Et lui demande à augmenter son salaire vu qu'il est libre. Donc il y a une grosse marge de négociations, mais la tendance n'est pas à ce qu'il reste. Sauf si Saint-Etienne fait l'effort !" Et vu la situation financière de l'ASSE, il y a de fortes chances que Romain Hamouma débute une nouvelle aventure, probablement en Ligue 1, en début de saison prochaine.













Par Matthieu