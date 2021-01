ASSE Mercato : Bordeaux, Gasset prend position pour Ruffier

Publié le 08 janvier 2021 à 21:15

Viré par l'ASSE, Stéphane Ruffier continue de recevoir des soutiens et des mots d’encouragement. À la suite de Fabrice Grange et Christophe Galtier, Jean-Louis Gasset s’est prononcé sur la rupture du contrat du gardien de but.

ASSE : Gasset choqué par le renvoi de Stéphane Ruffier

Comme Fabrice Grange et Christophe Galtier, Jean-Louis Gasset a eu Stéphane Ruffier sous ses ordres à l'ASSE, pendant une saison et demie. De ce fait, il connait bien le portier de 34 ans et son professionnalisme. Il a donc déploré la manière dont ce dernier a été limogé officiellement le 4 janvier dernier. « Cela ne fait pas plaisir de voir comment ils s’en sont séparé », a confié l’ex-entraîneur des Verts, en conférence de presse. « Le football, c’est une famille, je pense que Stéphane Ruffier a joué une dizaine d’années à Saint-Étienne. Après, quand vous vous séparez avec quelqu’un, il faut essayer de le faire du mieux possible. C’est la manière qui me choque un peu », a condamné Jean-Louis Gasset, avant de rendre hommage au natif de Bayonne : « C’est un très bon gardien. Moi, en tout cas, j’ai passé 18 mois extraordinaires avec lui ».

Gasset a réalisé de bons résultats avec Ruffier

Jean-Louis Gasset a dirigé l’AS Saint-Étienne entre janvier 2018 et mai 2019, soit 62 matchs. Il a gagné 31 matchs, pour 14 nuls et 17 défaites. Et Stéphane Ruffier a disputé 54 matchs de Ligue 1 sous ses ordres. L'ASSE avait terminé 4e du championnat à l’issue de la saison 2018-2019, synonyme de qualification sur la Ligue Europa 2019-2020. Quant à Fabrice Grande, il a été l'entraîneur des gardiens de but des Verts entre septembre 2012 et juin 2020. Il a donc eu Ruffier comme poulain pendant ces huit saisons consécutives. Les deux techniciens, Gasset (67 ans) et Grange (49 ans) sont aujourd'hui réunis chez les Girondins de Bordeaux.













Par ALEXIS