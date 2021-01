OM Mercato : Lirola est là, deux nouveaux départs se précisent

Publié le 11 janvier 2021 à 09:30

Le mercato de l'OM est bel et bien lancé avec l'arrivée toute proche de Pol Lirola, qui doit passer sa visite médicale à Marseille ce lundi. Mais le latéral droit espagnol ne va pas être le seul mouvement de l'Olympique de Marseille dans les jours à venir, car plusieurs joueurs devraient faire leurs valises dans la semaine.

L'OM a enfin trouvé son latéral droit

C'était l'une des grandes quêtes de ces derniers mois à l'Olympique de Marseille et elle devrait se terminer dans les heures à venir par la signature de Pol Lirola. Le latéral droit va être prêté à l'OM par la Fiorentina jusqu'à la fin de la saison, avec une option d'achat estimée à 11,5 millions d'euros. L'espagnol est arrivé dimanche soir à Marseille, où il doit passer sa visite médicale ce lundi. Tout est réglé entre les deux clubs et il ne manque donc plus que la finalisation. C'est un bon coup pour l'OM qui commençait à désespérer de trouver un remplaçant à Bouna Sarr, qui a quitté le club pour le Bayern Munich cet été. Une première mission remplie pour Pablo Longoria, qui doit encore trouver un attaquant pour renforcer le secteur offensif d'André Villas-Boas. Mais là aussi, Marseille avance à petit pas et les choses sont très compliquées.

Le dégraissage du mercato débute

Si le dossier d'un attaquant piétine, la troisième tâche de Pablo Longoria pour ce mercato hivernal est en passe d'être menée à bien. Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ont demandé au directeur sportif - le head of football à l'OM - de réaliser quelques ventes et de trouver des portes de sortie à certains joueurs. Kevin Strootman, donc le très haut salaire a choqué les supporters de l'OM, devrait prendre la direction et l'Italie et du Genoa en prêt, selon les informations du week-end. Mais ce lundi matin, La Provence apporte de nouvelles informations concernant deux autres joueurs. En effet, Nemanja Radonjic suscite l'intérêt en Serie A. Cagliari et Sassuolo, où il pourrait retrouver Maxime Lopez, sont sur les rangs. D'un autre côté, c'est l'Angleterre qui se penche sur Marseille et Duje Caleta-Car. Le Croate pourrait filer vers la Premier League et West Ham, l'OM peut espérer en tirer une vingtaine de millions d'euros. Reste donc à trouver un attaquant pour le club phocéen, et régler le cas Florian Thauvin pour avoir déjà presque finalisé le mercato hivernal.













Par Matthieu