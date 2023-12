L’OL serait en passe de boucler un transfert définitif. La direction du club rhodanien refléchirait à une décision en faveur d'un défenseur central.

Mercato : Duje Caleta-Car a fini par convaincre les décideurs de Lyon

Depuis que l’OL va un peu mieux, les prestations individuelles de Duje Caleta-Car sont plus perceptibles. Ce qui n’était pas forcément le cas pendant la série noire des Gones (7 défaites, 4 nuls et 1 victoire et 12 matchs de Ligue 1). Le défenseur central croate a été monstrueux, lors des deux victoires consécutives de l’Olympique Lyonnais, contre Toulouse FC (3-0) et l’AS Monaco (0-1). Il y a certes eu les arrêts décisifs du gardien de but Anthony Lopes, mais l’ancien joueur de Marseille (2018-2022) a été l’un des acteurs majeurs des deux clean sheet de Lyon. Duje Caleta-Car est devenu l’un des piliers de la défense à trois, mise en place par Pierre Sage, aux côtés de l’expérimenté Dejan Lovren (ex-Liverpool) et du jeune Jake O’Brien (22 ans).

Il faut souligner que l’international croate (23 sélections), titulaire sous Laurent Blanc, avait été écarté par Fabio Grosso. Il n’avait pas joué la moindre minute avec le technicien italien. Ce dernier a dirigé 7 matchs en Ligue 1 avant d’être remercié à son tour. C’est donc l’entraineur intérimaire de l’OL qui a sorti Duje Caleta-Car du garage pour le faire briller. Ayant marqué des points face au Téfécé et l'ASM, le défenseur de 27 ans devrait recevoir une bonne nouvelle dans les prochains jours.

Mercato : L'OL songerait à lever l'option d'achat de Caleta-Car

D’après les informations du quotidien Le Progrès, la direction du club rhodanien s’activerait pour lever l’option d’achat assortie à son prêt. Convaincu par les dernières prestations du N°55 de Lyon, John Textor serait finalement enclin à verser les 3,5 millions d’euros fixées par Southampton pour son transfert définitif, si l’on en croit les le journal régional. Mais rien n’est encore décidé officiellement comme la source le précise.

En effet, le nouvel entraineur qui sera choisi à l'OL, pour la suite de saison, aurait son mot à dire, en plus de celui de la cellule de recrutement et du directeur sportif, David Friio. Si c’est Pierre Sage qui est prolongé sur le banc de touche, il est évident que Duje Caleta-Car sera définitivement un joueur lyonnais dès janvier.