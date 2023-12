Pierre Sage a enchaîné une troisième victoire à l’OL et a sorti l’équipe de la zone rouge. S’il est resté un peu flou sur son avenir, le coach intérimaire bénéficie du soutien de ses joueurs pour son maintien en poste.

Mercato OL : Pierre Sage dans l'incertitude après Nantes

Pierre Sage sera-t-il maintenu au poste d’entraineur de l’OL ou va-t-céder sa place à un nouvel entraineur pour la phase retour du championnat ? C’est la grosse interrogation en ce moment à Lyon, parmi les supporters du club rhodanien, ainsi qu’au sein du vestiaire des Gones. Quant au technicien de 44 ans, il avait fait part de son envie de prolonger son intérim, mais après la victoire sur le FC Nantes (1-0), mercredi soir à Décines, il n’a toujours aucune certitude sur son avenir, sauf qu’il sera à Lyon en janvier 2024.

« Je ne sais pas si je serai concerné pour la reprise ou pas », a-t-il répondu en conférence de presse. Il a laissé entendre ensuite qu'il sait qu'il « sera à l’Olympique Lyonnais, mais il ne sait pas dans quelle fonction ».

Caleta-Car et Cherki prennent position pour le coach intérimaire

En attendant la décision de John Textor et de la direction sportive de l’OL, Pierre Sage bénéficie du soutien de plusieurs joueurs de son équipe. En plus de Dejan Lovren, Alexandre Lacazette ou encore de Maxence Caqueret, qui avaient déjà apprécié le travail du directeur du centre de formation de l’OL sur le banc de touche, Duje Caleta-Car et Rayan Cherki ont clairement pris position pour ce dernier. Le défenseur central, relancé par le coach intérimaire, estime qu’il a apporté une « bonne atmosphère par rapport à quelques mois en arrière ». Le Croate se dit « heureux » de travailler sans pression, mais en toute « liberté » avec l’entraineur provisoire de Lyon.

Mêmes sentiments chez Rayan Cherki qui assure que Pierre Sage et son staff mettent l’équipe « à l’aise ». Et l’attaquant de l’OL de déclarer : « Ils nous apportent énormément de clés pour pouvoir réussir nos matchs et c’est ce qu’il nous fallait ». Mais le vestiaire lyonnais est bien conscient que la dernière décision « revient à la direction du club », comme l’a souligné Duje Caleta-Car. Pour l’heure aucune communication officielle n’est encore tombée à Lyon, avant le départ en vacances des joueurs.