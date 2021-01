Bordeaux Mercato : Départs en cascade de chez les Girondins

Publié le 11 janvier 2021 à 12:45

Bordeaux ne va pas bien sur le terrain et en dehors. Le club annonce un déficit de 80 M€ d’ici l’été 2021. Plusieurs joueurs sont ainsi annoncés sur le départ, lors du mercato actuel, afin de renflouer les caisses vides du club.

Bordeaux : Des joueurs en fin de contrat poussés dehors

Le mercato de Bordeaux est plutôt calme, évidemment dans le sens des arrivées. Jean-Louis Gasset souhaite certes des renforts cet hiver, surtout au milieu de terrain et en attaque, mais Bordeaux n’a pas les moyens de recruter. Le club au scapulaire se concentre plutôt sur le dégraissage de son effectif, afin de réduire la masse salariale estimée à 6 M€. Frédéric Longuepée, président des Girondins, a d’ailleurs confirmé des départs. Il a assuré, selon France Football, « qu’au moins 4 des joueurs en fin de contrat ne seront pas prolongés et leurs départs ne seront pas compensés ». Si l’on en croit les indiscrétions de Sud Ouest, les joueurs concernés par les bons de sortie cet hiver sont : David Kong Cardoso (26 ans), Ibrahim Diarra et Over Mandanda, Nicolas De Préville, Vukasin Jovanic et Maxime Poundjé. Youssouf Sabaly, Pablo et Hatem Ben Arfa sont également parmi les joueurs en fin de contrat le 30 juin 2021. Cependant, le dernier a une option d'achat qui accompagne son bail. Pour rappel, le contrat de Paul Baysse a été prolongé, la semaine dernière, jusqu'en juin 2024.

Les Girondins au bord du précipice financier

D’après Daniel Riolo, Bordeaux n’est « pas loin du précipice » sur le plan financier. Selon le dirigeant des Marine et Blanc, « la perte prévisionnelle du club pourrait en fait s'élever à 80 M€ au titre de la saison 2020-21 ». Une centaine de salariés du FCGB, dont 4 se sont portés volontaires dans la précédente procédure de départ, sont concernés par le plan de sauvegarde l'emploi (PSE) mis en place. Sur le plan sportif, Bordeaux est 10e en Ligue 1 avec 26 points, soit 14 points en moins sur le leader, à la mi-saison.













Par ALEXIS