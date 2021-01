LOSC Mercato : Après les départs, des arrivées attendues ?

Publié le 11 janvier 2021 à 15:00

Le LOSC a remis les pendules à l'heure avec sa courte mais importante victoire (1-0) sur la pelouse du Nîmes Olympique, à l'occasion de la 19e journée de Ligue 1. Les Lillois restent troisièmes du championnat de France, au contact du PSG et de l'OL. Alors que le trio de tête se dessine avec plus de précision, en interne, le mercato a débuté avec le départ d'Adama Souamoro. Mais Olivier Létang est aussi sur la piste de quelques recrues.

Le LOSC débute son mercato par des départs

Le tout premier départ de l'ère Olivier Létang était déjà dans les tuyaux lors du mercato d'été. Après un premier refus estival, le LOSC va bel et bien lâcher Adama Souamoro à Bologne. Le défenseur, un temps évoqué du côté de l'ASSE, rejoint donc la Serie A et l'Emilie-Romagne en prêt avec option d'achat, située autour de deux à trois millions d'euros. Le joueur n'entrait pas dans les plans de Christophe Galtier, comme un autre dossier qui connait une situation particulière. En effet, envoyé dans le club satellite du LOSC, Mouscron, en Belgique, Agim Zeka a mis fin au contrat qui le liait à l'équipe du Hainaut. L'avenir du joueur de 22 ans s'inscrit donc désormais loin de Lille OSC, rapporte La Dernière Heure et Le Soir. Un départ qui n'influera évidemment pas sur l'effectif de l'entraîneur nordiste.

Une arrivée dans les tuyaux à Lille ?

Mais le LOSC ne se contentera visiblement pas de dégraisser cet hiver. Olivier Létang veut en effet conserver un effectif compétitif pour permettre à Christophe Galtier de lutter jusqu'au bout pour le top 3 de la Ligue 1, voire pour le titre. Ainsi, Lille piste un milieu de terrain turc, Berat Özdemir, qui évolue actuellement à Ankara, au Genclerbirligi. Fenerbahce est aussi sur le coup pour s'attacher les services de l'international espoir, qui vise l'Euro 2021. Mais le président du LOSC aurait également une piste en Angleterre pour son mercato. Tom Ince, attaquant de Stoke City, huitième de Championship, intéresse les Nordistes, selon les informations du Daily Star. Le fils de Paul Ince n'est plus en odeur de sainteté à Stoke, car son salaire prend une part importante des finances du club. Le LOSC se serait ainsi positionné, de même que Wolfsburg et Schalke 04, pour le buteur anglais sous contrat à Stoke jusqu'en 2022.













Par Matthieu