OL : Rudi Garcia fait le point après Rennes et parle de Depay

Après le match nul face au Stade Rennais samedi (2-2) en Ligue 1, Rudi Garcia a tenu à faire le point. Après un début de championnat mitigé, l'OL a su redresser la barre. L'équipe de Garcia pointe à la première place du championnat avec 40 points et un point d'avance sur le PSG et semble bien engagée dans la course au titre.

Un renouveau à l'OL

Tenus en échec par le Stade Rennais, les Lyonnais ont pourtant bien des raisons de se réjouir. Champion d'automne et pointant devant le PSG, l'OL déploie aussi un jeu attrayant. Depuis l'arrivée de l'ancien milieu de terrain de l'AC Milan Lucas Paqueta, le style de jeu de l'équipe s'est transformé. Mais tout le mérite ne lui revient pas seul, Rudi Garcia tire le meilleur de son groupe et la dynamique générale de l'équipe suit une courbe ascendante. Cependant, il reste encore des choses à régler et après le match l'ex-coach de l'OM a pris la parole pour faire le point en restant lucide sur la copie rendue par ses joueurs : "On a eu beaucoup de déchet technique pendant une heure de jeu, ça veut dire que Rennes en voulait plus que nous. Ce n'est pas normal qu'on se soit mis en difficulté comme ça. On gérait mal la qualité du milieu de terrain adverse. On a manqué de détermination, on leur a rendu beaucoup trop de ballons. Même si le terrain était moyen, on a eu du déchet qu'on n'aurait pas dû avoir."

Champions avec Memphis Depay

Si Rudi Garcia a voulu inciter ses joueurs à garder la tête froide, il s'est tout de même montré satisfait de son groupe et il a tenu en particulier à féliciter Memphis Depay pour son match : "On a su revenir avec du caractère, avec un gros mental, avec des tripes, avec du talent aussi parce que Memphis (Depay) a mis un but que seul lui pouvait mettre.", a-t-il déclaré. Depay qui arrive bientôt au bout de son contrat cet été est courtisé par la moitié des grands clubs européens. En cette période de mercato Rudi Garcia souhaiterait probablement aussi remobiliser son joueur sur les objectifs de la saison et s'assurer par la même occasion de sa motivation sur le terrain. Le joueur lui ne semble pas pour l'instant perturbé par les questions concernant son avenir.













