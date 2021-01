PSG Mercato : Concurrence avec l'Angleterre pour un bel espoir

Publié le 11 janvier 2021 à 17:30

Le PSG s'active sur le marché des transferts et ne laisse aucune possibilité lui passer sous le nez, qu'il s'agisse de grands noms européens ou de jeunes joueurs en devenir. Outre les points d'intérêt du nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, notamment Dele Alli ou encore Paul Pogba, d'autres joueurs frappent à la porte du Paris Saint-Germain grâce à des performances éblouissantes.

Le PSG aussi sur des pistes françaises

"Dans quelque temps, il pourrait devenir exceptionnel." Gautier Larsonneur ne tarit pas d'éloges sur son coéquipier du Stade Brestois. En effet, Romain Faivre impressionne depuis le début de saison et pas que dans le Finistère. Le milieu offensif polyvalent ne cesse d'enchaîner les bonnes performances et contribue grandement au beau visage que donne le Brest d'Olivier Dall'Oglio. Arrivé de l'AS Monaco discrètement au mercato estival, Romain Faivre, 22 ans, a "des qualités hors-normes" poursuit Larsonneur dans les colonnes du Télégramme. "Romain, on peut le mettre à plusieurs postes, explique son entraîneur au Stade Brestois. ​Il nous amène cette touche technique et a beaucoup d’activité. On lui demande beaucoup aussi, il a enchaîné beaucoup de courses sur les derniers matches. ​Devant le but, il a encore des choses à améliorer, notamment sur ses frappes." Mais c'est suffisant pour que le joueur attire les regards, notamment du PSG.

Un joueur très demandé au mercato

"Tout bon club européen s’y intéresse", confiant au quotidien breton une source proche de Romain Faivre et du Stade Brestois. Parmi eux, le PSG, selon le 10Sport et The Sun. Mais pas seulement. Le profil du joueur plait aussi beaucoup à Manchester United qui pourrait entrer en concurrence avec le Paris Saint-Germain pour s'attacher les services du joueurs. Mais les Finistériens n'ont aucune intention de lâcher au mercato hivernal leur pépite qui, arrivée pour environ 400 000 euros, en vaudrait déjà 15 millions ! Convoqué avec l'équipe de France espoir, le jeune joueur reste serein. "En fait, je ne réalise pas, je suis dans ma bulle, confiait-il au Télégramme. Je viens, je m’entraîne et je prends du plaisir. Je rentre chez moi, je joue toujours à la Playstation, je ne me prends pas pour quelqu’un d’autre." Olivier Dall'Oglio, lui, le voit déjà bien plus haut. Évoquant Yoann Gourcuff, le coach du Stade Brestois a décrit son joueur ainsi : "Je parle de toucher de balle et de vision. Romain, lui, est capable de caresser le ballon, de le porter rapidement aussi." Un bel avenir est déjà promis à Faivre, peut-être bien du côté du PSG...













Par Matthieu