Très actif depuis l'ouverture du marché des transferts, le FC Lorient pourrait cependant passer à côté d'un très joli coup au milieu de terrain.

Mercato FC Lorient : Pisté par les Merlus, Mohamed Kaba se rapproche de l'Italie

Après un très bel exercice 2022-2023 sous les ordres deRégis Le Bris, le FC Lorient veut continuer sur sa lancée, et réalise un mercato plutôt ambitieux pour le moment, avec l'arrivée de Benjamin Mendy, qui a fait beaucoup parler. Néanmoins, avec le départ d'Enzo Le Fée vers le Stade Rennais, les Merlus veulent se renforcer au milieu de terrain, et comptaient, pour cela, sur l'arrivée de Mohamed Kaba, auteur d'une belle saison en Ligue 2 avec Valenciennes.

Annoncé sur le joueur du VAFC, le FC Lorient se serait cependant fait doubler dans ce dossier. Mohamed Toubache-Ter, toujours bien renseigné sur l'actualité des clubs français, affirme que le club italien de l'US Lecce serait proche de conclure l'arrivée du milieu de terrain de 21 ans. Valenciennes pourrait récupérer près de 3 millions d'euros dans la transaction.

Lorient ne voulait pas mettre plus de 1,6 million d'euros pour Kaba

En réponse à un internaute, Mohamed Toubache-Ter affirme que le FC Lorient s'était bel et bien positionné sur le milieu de terrain de Valenciennes, mais que les dirigeants du FCL n'étaient pas disposés à mettre plus de 1,6 million d'euros pour convaincre le club de Ligue 2 de lâcher Mohamed Kaba, l'un des joueurs les plus importants de son effectif cette saison.

Le FC Lorient va donc devoir s'activer dans les prochaines semaines pour espérer renforcer son milieu, bien que le club ait déjà validé l'arrivée de Romain Faivre, en provenance de l'OL, après un prêt plutôt réussi au sein du club breton la saison passée. Reste désormais à savoir si un milieu de terrain débarquera au FCL avant la fin du mercato estival.