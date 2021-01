OM Mercato : Un buteur visé répond à l’Olympique de Marseille

Publié le 11 janvier 2021 à 22:15

L'OM n’a toujours pas son grand attaquant, faute de moyens pour recruter. Plusieurs noms circulent quand même sur la Canebière pour renforcer l’Olympique de Marseille cet hiver. L’un des prétendants de Pablo Longoria a fait le point sur son avenir.

OM : Boulaye Dia patiente jusqu'à fin de janvier

L'OM a certes des pistes à l’étranger pour se renforcer en pointe de l’attaque, mais le club phocéen a également une, de longue date en Ligue 1. Elle mène vers Boulaye Dia du Stade de Reims. L’avant centre de 24 ans est le meilleur buteur de son équipe et le deuxième meilleur fusil de la Ligue 1, à égalité avec Kylian Mbappé du PSG. Intérêt de l’Olympique de Marseille, mais également de clubs étrangers, dont West Ham United, l’avant-centre rémois dispose d’un bon de sortie de Reims. « S’il y a un beau projet qui se présente en janvier, Boulaye Dia pourra bénéficier de son bon de sortie », avait confirmé Mathieu Lacour, Directeur général du Stade de Reims, en octobre dernier.

Interrogé par Téléfoot sur son futur, l'attaquant visé par l'OM veut franchir un palier en dehors de la Marne. «Je peux partir, tout comme je peux rester. Mais ce n'est que le début [du mercato hivernal, ndlr]. Le mois est très long. L'extra-sportif, ce n'est pas moi qui gère », a-t-il répondu sur la chaîne de Foot. « J’ai un bon de sortie, on connaît l'histoire, c'est tout ce que je peux vous dire », a poursuivi le joueur de 24 ans. Notons qu’en plus des Hammers en Premier League, « trois clubs anglais et deux Italiens ont pris des renseignements » sur la situation de Boulaye Dia.

Dia porte le Stade de Reims sur ses épaules

Le Stade de Reims est classé dans la seconde moitié du tableau de la Ligue 1, précisément au 12e rang. Néanmoins, Boulaye Dia marche au super sur le plan individuel. Il a marqué 12 fois et a délivré une passe décisive en 17 apparitions en championnat, lors de la première moitié de la saison 2020-2021. Auteur d'un doublé contre l'ASSE (3-1), samedi, le natif d'Oyonnax (dans l'Ain) a permis au SdR de gagner 2 places au classement, au terme de la 19e journée.













Par ALEXIS