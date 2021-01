OL Mercato : Les Lyonnais planchent déjà sur l'après Slimani

Publié le 12 janvier 2021 à 15:45

C'est allé très vite du côté du mercato de l'OL en ce début de semaine. En quelques heures, l'Olympique Lyonnais a fait passer sa visite médicale à Islam Slimani, en provenance de Leicester, et envoyé Jean Lucas au Stade Brestois et Moussa Dembélé du côté de l'Atlético de Madrid. Mais Juninho ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et travaille déjà à la saison 2021-2022.

Déjà trois mouvements pour le mercato de l'OL

Juninho n'a pas perdu de temps ni laissé place au doute, à l'occasion du début de mercato de l'Olympique Lyonnais. L'avenir de l'attaquant Moussa Dembélé, auteur de 45 buts depuis son arrivée entre Saône et Rhône à l'été 2018, a été scellé. L'ancien joueur du Celtic Glasgow devrait, sauf retournement de situation, rejoindre Diego Simeone à l'Altético de Madrid, pour un prêt dont l'option d'achat pourrait atteindre 35 millions d'euros. Parallèlement, le directeur sportif brésilien a immédiatement trouvé son remplaçant en la personne d'Islam Slimani. L'Algérien était en difficulté du côté de la Premier League et de Leicester depuis le début de saison. En manque de temps de jeu, il a trouvé où rebondir à l'OL et passe sa visite médicale ce mardi chez les Gones. Enfin, les Lyonnais ont confirmé ce mardi également le prêt de Jean Lucas au Stade Brestois. Le milieu de terrain rejoint le Finistère sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison.

Juninho prépare la succession d'Islam Slimani

Mais Juninho ne va s'arrêter là. En effet, il préparerait déjà l'avenir et l'après Slimani. Le joueur de 32 ans n'est pas parti pour rester très longtemps du côté de l'OL, alors que la fin de sa carrière approche et que cela pourrait être là un dernier challenge en Ligue 1. Selon footmercato, l'OL lorgnerait Paul Onuachu. L'attaquant nigérian impressionne la Belgique grâce à ses performances du côté de Genk : Onuachu a déjà marqué 19 buts en 17 rencontres avec son club ! Il ne passe pas non plus inaperçu dans les défenses adverses avec son impressionnante carrure : 2,02 m pour 91 kg. Juninho se serait donc renseigné sur le joueur de 26 ans, international (sept sélection, un but), évalué à environ 12 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Leader de Ligue 1, l'OL anticipe au mieux afin de s'assurer de la solidité sur le long terme de l'effectif du Rudi Garcia.













