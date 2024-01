Le retour annoncé de Juninho aux affaires à l’OL ne serait plus d’actualité, à cause du retour de Jean-Michel Aulas aux côtés de John Textor.

OL : Le retour de Juninho a pris du plomb dans l'aile

Ayant racheté l’OL en décembre 2022, John Textor a décidé de faire revenir Juninho dans un rôle de conseiller. Il avait même précisé sa fonction et son rôle au sein du club rhodanien et aussi de l’écurie Eagle Football. Il avait indiqué que le Brésilien ne reviendrait pas s’installer à Lyon, mais travaillerait pour le développement de l’académie de Botafogo, puis l’aidera avec ses conseils éclairés, pour développer l’Olympique Lyonnais.

« Je pense qu’il va s’impliquer de nouveau et être utile. Il veut clairement aider, et j’apprécie ça. Je ne lui ai pas demandé de revenir en France. Il porte vraiment l’OL dans son cœur. Ses meilleurs jours à Lyon sont encore à venir », avait déclaré le nouveau patron du club rhodanien, fin novembre 2023. Mais depuis que ce dernier a fait la paix avec Jean-Michel Aulas, le retour de Juninho aux affaires serait compromis. Olympique et Lyonnais annonce qu’il est très loin de Lyon, alors que Canal+ apprend que « son retour a pris du plomb dans l’aile ces dernières semaines ». Le contact entre le Brésilien et l’homme d’affaires américain serait rompu, à en croire le média.

Juninho fait un blocage à cause de Jean-Michel Aulas

Mais ce revirement a bien une explication. Juninho serait refroidi par le retour de Jean-Michel Aulas, qui avait été écarté par John Textor en mai 2023. Mais les deux dirigeants ont fait la paix en décembre dernier, pour le bien de l’OL. En froid avec l’ancien président du club rhodanien, l’emblématique joueur des Lyonnais « ferait donc toujours un blocage » pour sa collaboration avec John Textor.

Pour rappel, Juninho (49 ans) a été le directeur sportif de l’OL (juin 2019 à décembre 2021), mais il est rentré au Brésil après avoir rendu le tablier. Il avait évoqué une lassitude pour justifier son départ inattendu. « Il y a une fatigue mentale énorme. J’ai envie de me reposer un peu », avait-il déclaré. Par contre, Jean-Michel Aulas avait laissé entendre que la responsabilité confiée à l’ancienne gloire des Gones était un peu trop grande pour lui. « J’ai fait ma première erreur de stratégie de ressources humaines en donnant une délégation du pouvoir sportif extrêmement large à Juni », avait déclaré le dirigeant Lyonnais.