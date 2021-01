Stade Rennais : Un cadre risque d'agiter le mercato hivernal

Publié le 12 janvier 2021 à 19:15

Le Stade Rennais réalise une belle saison malgré l'élimination en Champions League et l'énorme trou d'air intervenu à la fin de l'automne. Une première partie de saison globalement réussie qui devait garantir un mercato hivernal calme au club breton jusqu'à ce qu'un cadre rennais décide de remanier les plans de la direction du club.

Le grand frère Steven Nzonzi s'est parfaitement adapté au Stade Rennais

Arrivé en toute fin du dernier mercato hivernal, Steven Nzonzi s'est directement intégré à Rennes. Alliage parfait d'expérience et de professionnalisme, son rôle de mentor au sein du vestiaire breton a été indispensable pour la qualification des Rouge et Noir en Champions League. La saison 2020-2021 du champion du monde français est du même acabit que les quelques matches disputés la saison dernière : irréprochable, le milieu de 32 ans a été titularisé lors des 22 rencontres qu'il a eu la chance de disputer. Offrant sérénité et présence physique dans l'entrejeu rennais, le natif de Colombes est une pièce maîtresse du schéma de jeu établi par Julien Stéphan et sa connexion avec Eduardo Camavinga, son coéquipier en Equipe de France, est l'une des clés du succès du Stade Rennais.

Une situation contractuelle complexe

Mais voilà, l'idylle semble un peu plus complexe en interne, où les intentions de l'ancien Sévillan sont compliquées à réellement définir. Selon les derniers échos de footmercato, il semblerait que le numéro 15 rennais souhaite résilier son contrat dans les prochains jours avec l'AS Roma, le club auquel il appartient et duquel il est prêté en Bretagne. Un choix qui ne pose aucun problème pour le Stade Rennais, qui voudrait cependant assortir cette décision d'une prolongation de contrat de deux ans. Une offre que le milieu de terrain longiligne n'a ni refusé ni accepté. Pour l'instant, patience est mère de sûreté du côté du clan de l'ancien joueur de Stoke City, qui a semble-t-il gardé des touches en Angleterre, où Arsenal et Everton lui font les yeux doux. Quoiqu'il advienne, le dossier Nzonzi risque bien d'être prioritaire dans les prochaines semaines du côté de Rennes.













Par Chemssdine