Publié par ALEXIS le 17 avril 2023 à 14:35

L’entraîneur de l’ ASSE, Laurent Batlles, tient un joueur qu’il désire depuis qu’il était à Troyes. Une bonne nouvelle pour les Verts.

L’ ASSE a fait un recrutement canon lors du mercato hivernal. Six joueurs arrivés en renfort ont changé le visage de l’équipe de Laurent Batlles. Niels Nkounkou en fait partie. Tout le monde s’accorde sur le fait que le joueur prêté par Everton est la meilleure pioche de l’AS Saint-Etienne en janvier. En plus de son apport collectif, il a des statistiques individuelles qui confirment ses performances. Le défenseur latéral, transformé en piston gauche, est auteur de 4 buts et 7 passes décisives en 12 matches de Ligue 2 disputés avec l’ ASSE, à partir de la mi-janvier 2023.

Pour L'Équipe, l’entraîneur de l' ASSE a avoué qu’il désirait Niels Nkounkou (22 ans) depuis Troyes. « Je le suis depuis un moment parce que je suis persuadé qu'il a toutes les qualités pour performer dans ce rôle de piston », a-t-il lâché, tout en encensant le joueur formé à l’OM : « Il a des choses que d'autres n'ont pas. Notamment offensivement, avec des courses et sa capacité à éliminer. […]. Il remplit totalement le contrat. »

ASSE Mercato : Saint-Etienne doit débourser 2 M€ pour conserver Nkounkou

Le patron du staff technique de l’ ASSE souhaite garder Niels Nkounkou dans son équipe la saison prochaine, en vue de l'opération "remontée en Ligue 1". Pour satisfaire la demande de Laurent Batlles, la direction stéphanoise devra consentir un effort financier.

D’après le quotidien sportif, l’option d’achat assortie au prêt du joueur décisif est de 2 millions d’euros. De plus, une forte concurrence est déjà en place pour contrarier l’ ASSE. Roland Romeyer et son associé Bernard Caïazzo vont-ils sortir le chéquier cet été comme ils l'ont fait pendant le mercato d'hiver ? Rendez-vous en juin.