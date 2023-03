Publié par Enzo Vidy le 24 mars 2023 à 19:04

En difficulté cette saison, l' OL prépare déjà le mercato estival, et cherche à faire venir Steve Hitchen pour le poste de directeur sportif.

Comme l'an dernier, l' OL se dirige vers une nouvelle désillusion cette saison. 10e de Ligue 1 avec 9 points de retard sur l'Europe, l'Olympique Lyonnais est largué dans la course à l'Europe, et doit impérativement remporter la Coupe de France pour être européen la saison prochaine.

Arrivé au club en décembre dernier, John Textor, nouveau propriétaire de l' OL, compte sur le prochain mercato estival pour remettre le club rhodanien à sa place. S'il a peu dépensé cet hiver, l'investisseur américain travaille déjà sur la prochaine période des transferts, et se concentre actuellement sur la direction de l' OL.

Depuis plusieurs mois maintenant, le duo composé de Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot n'est plus du tout désiré par les supporters, qui veulent voir un homme d'expérience prendre place au poste de directeur sportif pour offrir à l' OL un recrutement à la hauteur des ambitions du club. De ce fait, John Textor aurait déjà une petite idée en tête pour renforcer sa direction, et viserait un homme bien connu pour être passé par Tottenham il y a quelques années.

OL Mercato : Steve Hitchen, le nouveau coup signé John Textor ?

Luka Modric à Tottenham, ou encore Luis Suarez à Liverpool. Deux gros coup qui ont été réalisés par Steve Hitchen, la nouvelle proie de John Textor pour renforcer la direction lyonnaise en vue du prochain mercato estival, comme l'annonce le Daily Mail. Libre depuis le mois de février dernier suite à son départ de Tottenham, le dirigeant passé par Liverpool en 2010 est également courtisé en Angleterre.

En effet, Newcastle, Everton ou encore Southampton ont essayé de convaincre Steve Hitchen de venir, mais ce dernier a décliné les trois propositions, selon la source. Reste à savoir si l' OL parviendra à convaincre l'ancien directeur des performances de Tottenham.